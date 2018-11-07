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LOLIG夺冠庆典礼包领取地址 LOLIG夺冠庆典活动竞猜规则

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:33:06| 编辑：﹍ɑ。群℡

英雄联盟2018年S系列全球总决赛终归是拉下了帷幕，LPL代表队IG最后夺得了全球总冠军，在服务器异常火爆的情况下英雄联盟官方还是如约推出了LPLIG夺冠庆典活动，玩家朋友只需要点击进入LOLIG夺冠庆典礼包领取地址参与活动即可领取超多福利奖励了。

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2018年11月3日，iG战队在2018英雄联盟全球总决赛中以3：0的成绩战胜Fnatic战队，夺得最高荣耀——英雄联盟全球总决赛冠军，为LPL的年度大满贯画上完美句点，也让我们长达八年的全球总决赛冠军梦变成了现实!召唤师们，让我们一起向全世界大声地喊出：“我们是冠军!”

【iG冠军宝箱 祝贺iG夺得全球总决赛冠军】

所有召唤师均可免费领取3个iG冠军宝箱：

· iG冠军皮肤宝箱：开启后随机获得一个永久皮肤。宝箱奖池中包含5011份“冰原核弹 古拉加斯”稀有限定皮肤， 谨以此祝贺iG.Ning 获得LPL全球总决赛首个MVP。

· iG冠军召唤师图标宝箱：开启后随机获得一个永久召唤师图标。

· iG冠军加成卡宝箱：开启后随机获得一张胜利加成卡。

【iG冠军礼包 祝贺iG铸造传奇】

所有召唤师均可免费领取3个iG冠军礼包：

· iG小组赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛小组赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

· iG淘汰赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛淘汰赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

· iG决赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛决赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

*iG冠军宝箱及iG冠军大礼包将于11月15日开放领取。由于暂未开放先为玩家推荐英雄联盟全球总决赛竞猜活动：

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竞猜规则

10月1日-11月3日比赛开始前2小时，请选择1支您认为将获得2018年全球总决赛冠军的战队，单Q限选1次，本次竞猜消耗2萌币。

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竞猜积分

比赛不同阶段参与冠军竞猜可得不同积分：小组赛前(10.1-10.9)猜中得999分，小组赛期间(10.10-10.17)猜中得599分， 四分之一决赛期间(10.18-10.21)猜中得399分， 半决赛期间(10.22-10.28)猜中得199分，决赛期间(10.29-11.2)猜中得99分。竞猜积分达到1200可兑换“竞猜大师2108”图标。积分排名前1999名可获得额外奖励。

领取时间

11月4日12:00-11月10日12:00(可能会根据比赛实际结束时间有所调整)，请依时领取，如因逾期未领取影响最终排名，官方将不承担任何责任。

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获取规则

凡参与2018全球总决赛任意竞猜环节的玩家均可领取该图标

领取时间

2018年11月5日00:00-11月25日24:00

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获取规则

凡参与2018全球总决赛并得到1200积分即可领取该图标

领取时间

2018年11月5日00:00-11月25日24:00

活动参与地址

点我进入 英雄联盟

IG夺冠回馈活动地址

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