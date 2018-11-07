奈尔克与传说之炼金术士们中的角色是官方慢慢放出的，奈尔克与传说之炼金术士们追加了什么角色？奈尔克与传说之炼金术士们追加角色是谁？一起来和91单机小编来看看吧。

追加角色资料图鉴

苏瑞‧玛莲(CV：赤尾ひかる)

顽皮、小恶魔系的妹妹

经营炼金工房，双胞胎的妹妹。个性开朗，非常顽皮，喜欢恶作剧，如同小恶魔一般。天资聪颖，但是做事总是漫不经心。害怕虫子，光是虫子停在她的肩膀上，就能引起大骚动。

莉塔‧布兰希蒙(CV：西村ちなみ)

怀抱秘密的少女

来自某个充满玛那之力世界的少女。个性开朗活泼，喜欢热闹的地方。因为体质特殊，时常会显露出痛苦的样子。

乌尔莉卡‧缪贝里(CV：川澄綾子)

吵闹的女孩

个性开朗直爽的炼金术士。溺爱伙伴‧乌琉，或许也因为用情太深而固执己见，常常引发事件。

乌琉(CV：あきやまかおる)

玛娜的婴儿

从乌尔莉卡持有的蛋诞生的玛那的婴儿。因为刚出生所以不太会说话，经常在乌尔莉卡身边飞来飞去。

巴尔托罗梅斯‧普拉塔(巴尔托，CV：金丸淳一)

我行我素的哥哥

炼金术士薇欧菈的哥哥。吊儿啷当的性格有时会造成薇欧菈的困扰，但在关键的时候会变得非常可靠。