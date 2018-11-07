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谢霆锋炸酱面像方便面是怎么回事 谢霆锋炸酱面价格是多少

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:31:54| 编辑：NO

谢霆锋炸酱面像方便面是怎么回事？近日谢霆锋炸酱面引起很多人关注，不少网友想知道这是怎么回事？下面就一起跟小编来看看吧！

近日，谢霆锋炸酱面引起很多人关注，据说对厨艺极有兴趣的谢霆锋最近研究出了一款炸酱面，很好吃，而且很健康，非要炸，不过却被人吐槽像方便面，谢霆锋炸酱面什么味道，来看看。

谢霆锋炸酱面怎么回事谢霆锋热爱美食，也喜欢做美食，近日，谢霆锋的炸酱面受到了很多人关注。据悉，谢霆锋制作了一款炸酱面，看起来很好吃。但是却被网友嫌太贵，一碗炸酱面68元，网友给差评，称就像鸡蛋方便面。

谢霆锋炸酱面怎么回事 谢霆锋炸酱面什么味道

谢霆锋曾在《锋味》节目中表示自己在研究一款炸酱面，“非油炸的，很好吃”，而目前这款面已经在谢霆锋北京的店里开始售卖。金黄的面条，青菜，卤蛋，还有香肠，看起来卖相不错。餐厅环境也是像艺术展厅，桌子不多，但是安静优雅，很高级。重点是谢霆锋偶尔会来餐厅，甚至会亲自下厨给顾客煮面。

当然这份炸酱面也卖到了68元的价格。有人说好吃，酱好，而且面条是非油炸很健康。但也有人不顾谢霆锋的面子直接给差评，“服务还行，但这个68元感觉像吃了个鸡蛋方便面”。

之前，谢霆锋就透露自己做的东西要一遍一遍的试才能得出最后的结果，“而且产品有独特性，只有这里能吃到”。

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谢霆锋炸酱面什么味道据悉，谢霆锋炸酱面只有在北京他开的餐厅才有卖，有的人吃了感觉不错，重点是餐厅环境很好，也有人吃了嫌弃太贵，炸酱面的料太少，不划算。

今年，谢霆锋在北京新开张了一家美食餐厅，里面卖的都是谢霆锋亲自研发的没事，谢霆锋的明星人气加上他之前累计的金字招牌刚营业就吸引了不少的顾客全去品尝。但是一看到餐厅的价格就让人心凉了。餐厅推出的一款新品美食：拌面。而这一碗拌面的价格是68元，并且是尝鲜价。这个价格可以说是在北京也很高了，这碗拌面的卖相也不是特别好，上边有几根青菜和一些腊肉，反正小编是没有看出这碗面有什么出色的地方。

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谢霆锋在网络上的社交平台中解析了拌面的制作过程，视频中谢霆锋在视频中调配材料以及调味料，并且还尝试煮面的火候以及煮面的时间，谢霆锋说这用的面是无添加的，调料包同样是无添加的。

现在网上也有了这种干拌面的包装，有三种口味，组合装优惠价是98元。在视频中我们可以看到谢霆锋亲自示范煮面，整个过程不到十分钟。从制作到包装，哪里能卖到68元，和市面上不超过五元钱的泡面好像没什么差别。有人表示这个面很好吃，但是也有人表示不会再去第二次来。

看完这篇文章有何感受？

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