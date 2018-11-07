LOLLPL夺冠回馈活动地址 LOLLPL夺冠回馈活动规则

2018年的英雄联盟全球总决赛LPL代表队IG夺得了世界冠军，但是英雄联盟官方一直没有推出正儿八经的LPL夺冠回馈活动让许多玩家都忿忿不平，其实LOL官方已经在火急火燎的准备LPL夺冠回馈活动奖励领取活动啦，着急的玩家可以点击查看LOLLPL夺冠回馈活动地址来了解详情。

第一波福利内容：

永久皮肤、永久图标、经验加成卡，永久皮肤包括5011份“冰原核弹 古拉加斯”稀有限定皮肤;

全球总决赛iG战队小组赛、淘汰赛、决赛分别出场过的5个英雄及精选皮肤30天体验;

1.经验加成卡——在以前的周末双倍活动里，很多玩家因为时间安排或者是排队等情况无法体验到这部分福利，因此我们这次把限时双倍经验调整为经验加成卡，来让玩家在体验游戏期间都可以获得双倍加成的福利内容;

2.30天登场英雄及精选皮肤体验——之前开放的周末全英雄体验活动，有很多玩家反馈在限时时间里能够体验的英雄有限，而关注度最高的往往也是赛事中登场率高的英雄，因此我们本次开放了iG战队在全球总决赛期间使用的英雄以及精选皮肤30天的体验，让玩家们能够体验到更长的内容;

第二波福利内容：

1.商城在售商品全场半价(3个月内新上架道具除外)，包含：英雄、商城在售的非限定皮肤、加成道具、守卫皮肤、改名卡;

2.周边商城精选商品半价。

第三波福利内容：

1.在本次全球总决赛，为了纪念夺冠这意义非凡的时刻，我们在后续准备了全球总决赛首冠纪念皮肤，来让所有的召唤师能够见证并纪念这一刻。

2.除了这三波福利内容外，我们也在推动包括iG战队夺冠纪念周边以及其他联合的福利活动，但由于部分内容细节还没有确认完成，在确认完成后将会继续公布给大家。

*iG冠军宝箱及iG冠军大礼包将于11月15日开放领取。由于暂未开放先为玩家推荐英雄联盟全球总决赛竞猜活动：

竞猜规则

10月1日-11月3日比赛开始前2小时，请选择1支您认为将获得2018年全球总决赛冠军的战队，单Q限选1次，本次竞猜消耗2萌币。

竞猜积分

比赛不同阶段参与冠军竞猜可得不同积分：小组赛前(10.1-10.9)猜中得999分，小组赛期间(10.10-10.17)猜中得599分， 四分之一决赛期间(10.18-10.21)猜中得399分， 半决赛期间(10.22-10.28)猜中得199分，决赛期间(10.29-11.2)猜中得99分。竞猜积分达到1200可兑换“竞猜大师2108”图标。积分排名前1999名可获得额外奖励。

领取时间

11月4日12:00-11月10日12:00(可能会根据比赛实际结束时间有所调整)，请依时领取，如因逾期未领取影响最终排名，官方将不承担任何责任。

获取规则

凡参与2018全球总决赛任意竞猜环节的玩家均可领取该图标

领取时间

2018年11月5日00:00-11月25日24:00

获取规则

凡参与2018全球总决赛并得到1200积分即可领取该图标

领取时间

2018年11月5日00:00-11月25日24:00

活动参与地址

点我进入 英雄联盟LPL夺冠回馈活动地址