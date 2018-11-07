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足球经理2019各位置球员怎么加点？足球经理2019各位置属性需求是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:30:26| 编辑：墨染西行

足球经理2019球员属性是角色最直观的数据，足球经理2019各位置球员怎么加点？足球经理2019各位置属性需求是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

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各位置推荐属性一览

门将

在稳定的前提下，门将的第一属性：反应，制空，一对一。

门将的第一精神属性：勇敢，预判，位置感，集中。

身体方面，弹跳和灵活比较重要。

中后卫

技术属性第一等 铲球，盯人，头球。

精神属性一等属性预判，位置感，决断力，集中。

精神属性二等属性侵略性，勇敢，镇定。

边后卫的技能属性铲球，盯人，头球。

精神能力一等属性预判，位置感，决断力，集中。

精神能力二等属性侵略性，勇敢，镇定。

边后卫多进攻的话，自然需要一点创造力和无球跑。

后腰

技能属性第一等当然是铲球，盯人，传球。

精神第一等：决断力，位置感，预判，集中，侵略性，工作投入度。

精神第二等：勇敢，团队合作，镇定。

中场

第一等技术属性：传球，技术，停球。

第二等技术属性：盘带，远射，射门。

精神第一等：创造力，决断力，无球跑动，团队合作。

精神第二等：才华，决心。

前腰

第一技术属性：传球，技术，停球，射门。

第二技术属性：远射，盘带，传中。

第一精神属性：创造力，决断力，无球跑动，决心，才华。

第二精神属性：团队合作，镇定。

边前卫(ML、AML、MR、AMR)

第一技术属性：传球，技术，停球，盘带，传中第二技能属性：射门，远射。

精神属性第一等：创造力，决心，无球跑动，才华。

精神属性第二等：团队合作，镇定。

前锋

第一等技术属性：射门，技术，停球，头球。

第二等技术属性：远射，盘带，传球。

第一等精神属性：决心，无球跑动，才华，镇定。

第二等精神属性：集中，预判，勇敢，创造。

至于身体条件，当然是越红越好。根据不用的位置需要不同的属性，不过体质是很重要的，否则就经常容易受伤。

看完这篇文章有何感受？

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