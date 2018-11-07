炎亚纶被曝劈腿三男是怎么回事 炎亚纶是同性恋吗

近日，炎亚纶被曝劈腿三男引起不少网友热议，很多网友好奇炎亚纶被曝劈腿三男是怎么回事？炎亚纶是同性恋吗？下面就一起来了解一下吧！

飞轮海成员炎亚纶被爆劈腿三男，其中还曝光了炎亚纶男男接吻照片和私信对话截图，炎亚纶和汪东城爱情旧事也被重提，炎亚纶被曝劈腿是什么情况?一起来看看吧!

炎亚纶被曝劈腿是怎么回事飞轮海成员炎亚纶近年来性取向一直成谜，近日台媒报道炎亚纶劈腿三男，其中还曝光了炎亚纶男男接吻的照片以及私下聊天对话，似乎坐实了炎亚纶取向。随后炎亚纶否认了自己劈腿的情况，并回应称是和朋友私下场合的互动。11月7日，台湾媒体爆料称炎亚纶连劈三男，包括一连串的男男接吻照及对话截图，其中，炎亚纶提及“你想分手就分手吧”、“你好好的过你自己的生活!”炎亚纶对此回应称：“我和朋友之间私下场合的互动，希望大家不要过度放大。”

炎亚纶被曝劈腿对象是谁该男子具体信息不明，据台湾媒体称是一名翘屁嫩男，两人于去年初被拍到共同进出饭店，此前炎亚纶还和多年密友阿本关系过分密切。如今媒体再次踢爆炎亚纶劈腿，并指控炎亚纶同时和3男交往，而这3男彼此并不知道对方的存在。爆料中还提供了多张亲密接吻照以及对话截图作证，爆料人痛批炎亚纶行为伤人!

爆料显示炎亚纶与A男交往的同时，劈腿了B,C两名嫩男，且三人都以为自己是正宫。其中炎亚纶与A男交往至今一年，关系一直很密切，知道今年8月，A男觉察到炎亚纶变得冷淡，随后追寻蛛丝马迹找到B男和C男自拍及影片，场景发生地都是在炎亚纶房间，于是坐实炎亚纶出轨。

网友看后表示震惊三观!从照片来看，尺度的确很大，如果炎亚纶劈腿情况属实的话，想必形象会大跌!随后更是有网友扒出了此前炎亚纶和汪东城的爱情旧事，更直指林宥嘉“浪费”的歌词原型就是炎亚纶。真的是好大一个瓜!不过随后炎亚纶方发布声明否认了该爆料，并表示炎亚纶一直是位扞卫平权及关心诸多公众议题的艺人，若再有任何不实、诋毁的内容，不排除采取法律行动维权。