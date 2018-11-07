使命召唤15哪一款步枪最好 步枪强度分析与推荐配置

在《使命召唤15》游戏中，步枪绝对是不可或缺的一部分，那么在游戏里众多步枪之中哪一款步枪最好呢?今天小编就为大家带来《使命召唤15》步枪强度分析与推荐配置，希望您能得出答案。

目前版本步枪挨了一重刀，基本不具备正面和冲锋枪，机枪拼对枪的可能性了，但是步枪依然是最适合偷屁股，跑位的，消音器价值比较高了。

因为

1.冲锋枪弹匣一般只够打2个人，步枪可以偷3-4个

2.步枪稍微远点的目前也能偷

目前步枪强度排名大概是

RFB>R17>XKG>KN57>ICR

首先我说一下，同样的枪不同镜子后座力差距是很大的，最多能高达2-3倍。PC没有辅助瞄准，有时候对不过真不是你马枪，是有些枪镜的组合准心就是会乱跳，这我大量测试过。

步枪近战推荐老老实实装激光腰射，开镜你一定会被微冲蛇皮漏掉一两发，但你开镜的移动速度必然全吃伤害，中距离开镜对枪老老实实一个 方向走或者不动拼ttk，因为你蛇皮蛇的是自己，别人大机枪打你这个移速肯定100%中

ICR：

基本没用了

砍掉4发击杀的ttk以后，比泰坦ttk还长

步枪开镜速度也慢了

自带快速换弹也被砍

唯一优势是用反射镜不会乱抖，当然泰坦也不抖，还有个激光瞄准能吃吃狙击机枪

推荐配置：

反射镜，2-4倍镜

双握把+激光

R17：

3发毙命，TTK 20米内都很快，再远就算用了枪管肯定抖的没法3发毙命

镜子必须选1.5-3或者2-4，后座力比另外3个镜小得多，可以保证20米内的散布

1.5的镜子里面准心太差容易看不清导致反映慢半拍，最好也不用

缺点是没激光，也没开镜加速，会有一个5-8米的盲区因为开镜慢被吊打

导致机动性比较差，但是提前开镜架人的时候因为ttk短而几乎无解

推荐配置：

2-4倍镜

双口径+快速弹匣

KN57：

10米以内腰射TTK很快，能和微冲拼一拼，稳吃其他步枪，超过10米偷人的时候击杀比较慢但稳

有消音器但是配件格子很紧张，射速插件增幅比较XKG和哈迪斯等武器小的多，简直后妈养的

推荐配置：

2-4倍镜

激光+射速+快瞄

激光+消音+快瞄

XKG：

砍掉了3发秒杀能力，中近战对不过除了ICR的步枪

低倍镜抖的不行，估计是暗改，必须用2-4倍

装射速插件提升较大，几乎和RFB一样的

长枪管是必须的，不然一不小心远一点就要6枪了

大口径可以爆头省一枪，但是价值比R17的低的多

其一判定只有头不稳定，其二本身交战距离远刻意打头损失更多

推荐配置：

2-4倍镜

射速+长枪管+大口径

射速+长枪管+消音

RFB：

稳定的20米内5枪，要保证连续命中必须用1.5-3倍镜，或者机瞄

光点镜和反射镜会随机突然跳很远，导致对枪胜率随缘不随手

对输还以为自己马了怀疑人生

因为1.5那个准心看不清的问题确实很烦，机瞄又打不远，建议远程图换枪

当然可以用物理准心插件克服

这枪优势是有快速瞄准，遭遇战比较强势。整个20米内都是优势区

推荐配置：

机瞄+双快瞄+激光+快速弹匣

1.5倍镜+双快瞄+激光+物理准心软件