来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:28:26| 编辑：墨染西行
《足球经理2019》中偶尔有玩家遭遇到了灰人BUG，《足球经理2019》灰人怎么办？《足球经理2019》德国队灰人怎么解决？一起来和91单机小编来看看吧。
灰人情况解决方法
日本队灰人
1、直接进入游戏根目录Football Manager 2019\data\database\db\
2、在右上角搜索框内搜索nleague.lnc文件
3、打开nleague.lnc文件，找到代码段
#japan
"FAKE_NATIONAL_TEAM" 116 1
将最后的1改成0，即改为：
#japan
"FAKE_NATIONAL_TEAM" 116 0
修改之后，保存文件。
将搜索到的所有nleague.lnc文件，都进行上述修改，然后保存。重启游戏，问题即可解决(需要等到下次国家队招人)。
德国队灰人
1、直接进入游戏根目录Football Manager 2019\data\database\db\
2、在右上角搜索框内搜索fake.lnc文件
3、打开fake.lnc文件，找到代码段
#Germany
"FAKE_NATIONAL_TEAM" 771 1
将最后的1改成0，即改为：
#Germany
"FAKE_NATIONAL_TEAM" 771 0
修改之后，保存文件。
将搜索到的所有fake.lnc文件，都进行上述修改，然后保存。重启游戏，问题即可解决(需要等到下次国家队招人)。
以上就是小编给大家带来的灰人情况的解决方案，希望能够帮助各位玩家。