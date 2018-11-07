《足球经理2019》中偶尔有玩家遭遇到了灰人BUG，《足球经理2019》灰人怎么办？《足球经理2019》德国队灰人怎么解决？一起来和91单机小编来看看吧。

灰人情况解决方法

日本队灰人

1、直接进入游戏根目录Football Manager 2019\data\database\db\

2、在右上角搜索框内搜索nleague.lnc文件

3、打开nleague.lnc文件，找到代码段

#japan

"FAKE_NATIONAL_TEAM" 116 1

将最后的1改成0，即改为：

#japan

"FAKE_NATIONAL_TEAM" 116 0

修改之后，保存文件。

将搜索到的所有nleague.lnc文件，都进行上述修改，然后保存。重启游戏，问题即可解决(需要等到下次国家队招人)。

德国队灰人

1、直接进入游戏根目录Football Manager 2019\data\database\db\

2、在右上角搜索框内搜索fake.lnc文件

3、打开fake.lnc文件，找到代码段

#Germany

"FAKE_NATIONAL_TEAM" 771 1

将最后的1改成0，即改为：

#Germany

"FAKE_NATIONAL_TEAM" 771 0

修改之后，保存文件。

将搜索到的所有fake.lnc文件，都进行上述修改，然后保存。重启游戏，问题即可解决(需要等到下次国家队招人)。

以上就是小编给大家带来的灰人情况的解决方案，希望能够帮助各位玩家。