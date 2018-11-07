努比亚x有nfc功能吗 努比亚xnfc功能怎么开启

努比亚x是努比亚最新上线的一款手机，很多入手的小伙伴想问努比亚x有nfc功能吗？努比亚xnfc功能怎么开启？下面就一起跟小编来了解一下吧！

努比亚x支持nfc功能吗?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来具体介绍，希望会对大家有帮助，接着往下看吧。努比亚x有nfc功能吗

从官网信息来看，努比亚x并不支持NFC功能，努比亚官方给出的解释是，NFC功能在整个手机行业的普及率仍然较低，应用场景更是狭窄，所以结合用户反馈去掉这个功能了。

但事实上目前的NFC功能已经有很广的应用，例如刷公交、线下支付以及门卡模拟等，而且前几代努比亚旗舰机型，都是支持NFC功能的，这样的解释还是有点牵强。

努比亚作为一款双屏手机，还是很不错的，正面采用了一块6.26英寸的LCD材质19:9全面屏，分辨率为2280x1080，屏占比达到了93.6%，副屏采用了一块5.1英寸的19:9护眼副屏，分辨率达到1520x720，同时支持熄屏显示。

想必大家看中这款手机，是因为这款手机有着独特的魅力，而不是NFC这个功能，虽然目前很多旗舰手机都配备了NFC功能，但努比亚x的双屏更加具有吸引力。以上就是努比亚x有nfc功能吗全部内容