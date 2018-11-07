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荣耀magic2和华为mate20哪种手机更好 荣耀magic2和华为mate20性能对比介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:26:31| 编辑：NO

荣耀magic2和华为mate20是最新上线的手机，很多小伙伴都有意向入手，那么荣耀magic2和华为mate20哪个好？下面就一起来看看荣耀magic2和华为mate20性能对比解析！

荣耀magic2和华为mate20哪个好?这两款手机大家更喜欢哪一款呢?下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

荣耀magic2和华为mate20区别对比

荣耀magic2对比华为mate20：

相同点：

(1)两者均搭载麒麟980处理器，一个是华为系列首发，一个是荣耀系列首发;

(2)因为搭载处理器相同，所以很多的参数也基本都是在一个层面的，比如手机所支持的各项网络参数、CPU和GPU的处理能力等;

不同点：

(1)外观不同

①荣耀Magic2采用的是滑盖式设计，屏占比几乎是100%，并且没有额头、没有刘海、没有水滴也几乎没有下巴;

②华为mate20采用6.3英寸的AMOLED水滴屏，屏幕上方的刘海面积极小。特殊的COP封装工艺将上下边框的宽度也进行了大幅缩减，提高了屏占比，与此同时，曲面玻璃屏幕，给用户带来了更舒适的握持体验。

(2)充电速度不同

①荣耀Magic2是支持最高40W的第二代魔力快充;

②华为mate20系列三款都是最高22.5W的超级快充;

(3)解锁功能不同

①荣耀Magic2内置有骨传导传感器，支持除屏幕指纹和人脸识别外的第三种解锁方式——Voice ID声纹解锁素

②华为mate20使用AMOLED屏以及屏幕指纹;

以上就是荣耀magic2和华为mate20区别对比全部内容

看完这篇文章有何感受？

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