明日之后精力系统是什么 明日之后精力系统玩法攻略一览

明日之后精力系统是什么?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了明日之后精力系统玩法攻略一览，一起来看看吧!

明日之后精力系统

其实，这些问题归结到一个点上，都是精力的问题。精力机制是明日之后为了防止玩家无限制收益以及游戏平衡设定的一个机制。每位玩家有600点的精力值上限。就是图下方小编标出来的地方，就是精力值的显示。

精力值对于采集的熟练度增加是有着非常大的影响的，小编友情提示：精力值在200-600点期间，属于精力充沛，所有的采集活动能够获得双倍的熟练度提升。如图：

1-200期间属于精力平平，只能获得单倍的熟练度加成。实质上是一种疲劳状态，如图：

而精力值清空后，则只能获得十分之一的熟练度加成。实质上已经没有熟练度加成了，但不影响正常材料收益。如图：

可以看到，精力值对于我们采集度的提升影响还是很大的。而且小编做过测试，每次有效采集(包括有效挥动斧头，有效挥动锄头等)都会消耗2点精力值。蓄力砍伐(开采)一次性消耗10点精力。

获得的熟练度根据不同的采集工具以及野外树木为采集对象分别获得以下熟练度。矿石收益相同。

普通斧头(绿色斧头)/森林里的树/木头*12(14)/熟练度*24(28)/疲劳装套减半图一为白色斧头获得材料及熟练度，图二为绿色斧头获得材料及熟练度：

所以，以砍伐野外树木位标准计算熟练度和精力值的关系就是：精力充沛情况下：1点精力值=24(28)/2=12(14)点熟练度=树枝的数量，疲劳状态下再次除以2。想要想要更有效升级自己采集熟练地的小伙伴们可以参考一下。

所以综合以上的情况来看，精力值应该如何分配才能使得熟练度获得最大程度的增加呢?

1. 始终保持自己的精力值在200点以上，即，在我们的游戏时间里，200-600点精力值时，去采集，获得熟练度，建议去森林砍树，采矿，获得二倍的熟练度加成。

2. 每天完成家具店的任务，获得豪华大鸡腿套餐，每天能做两次，在快乐101的家具店处领取任务。然后再自己精力到200时，使用大鸡腿，继续砍树，采矿。如果你很肝，精力全部使用完后(到200)建议是停止的。然后可以干点别的，比如去战斗，或者制作东西，种植，等精力恢复到200以上。

3. 家里种的田，建议在精力值到200以下时再砍，因为家里的树砍一次获得的熟练度加成是有效的，砍伐树的数量来讲，家里的树砍一次可以获得7个木头，14点熟练度，但是同样消耗2点精力。是不值得。

4. 剩下的200点精力值，可以在每天结束游戏之前消耗掉。或者在精力值到达200以下时，收割庄稼。这样从理论上讲，能够最大程度提升精力值的性价比，当然如何使用还是要看各位的选择了~