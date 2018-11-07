fgo全力斗技怎么打 fgo全力斗技打法攻略一览

fgo全力斗技怎么打?很多玩家都不是很了解，今天小编就给大家带来了fgo全力斗技打法攻略一览，一起来看看吧!

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尼禄再临2018全力斗技攻略：

敌方配置：

幼吉尔拥有三回合的红卡耐性。在场时，会增幅所有敌方从者的宝具威力。他在场时若黑狗上场，黑狗会额外提高暴击率，每回合获得额外的充能。

马尔达拥有三回合的暴击伤害耐性，在场时，会提高敌方所有从者的暴击威力。她在场时若风魔小太郎上场，风魔小太郎会获得红卡性能提升、攻击力提高、暴击伤害提高的效果。

美狄亚lily拥有三回合的宝具伤害耐性，在场时会提高敌方所有从者的防御力。此外美狄亚lily在场时，布姐上场，会获得弱体无效效果以及每回合回复20000HP的效果。

这三位从者是大家最先遇到的三位从者，可以优先击杀美狄亚lily，若是苟活队则将美狄亚lily留到最后处理。如果可以的话，适当削弱敌方血量，然后等待三者防御buff消失后，光炮带走是最好的。

黑狗上场后，获得绿卡耐性三回合，且自身在场时，敌方全体攻击力提高。自身登场后会赋予美狄亚lily3次闪避效果和永久防御力提升，如果已经击杀美狄亚lily，这个效果就不会发动。

风魔小太郎上场时获得三回合·三次的闪避，且登场时会提高幼吉尔的最大生命值，并使其普通攻击附带debuff。如果幼吉尔已经死亡，则对其强化效果不会发动。小太郎自身在场时，还会提高敌方全体暴击率。

布姐自带三回合蓝卡耐性。上场时会提高黑狗的攻击力和防御力。布姐自身在场时，敌方全体获得无敌贯通效果。布姐上场，请务必快速击杀，不然稍后尼禄上场会大翻车。

尼禄自带一次可以回满血的战续，自身登场时会使还在场的幼吉尔、玛尔达、美狄亚lily、黑狗、布姐、小太郎获得满格充能，并均获得一次可以回满血的战续，同时还会分别强化他们的无视防御(幼吉尔)、增加宝具威力(玛尔达)、HP回复量增加(美狄亚lily)、无敌贯通(黑狗)、攻击力(布姐)或暴击威力(风魔小太郎)。需要注意的是，如果击杀了尼禄，那么其他敌人的战续效果就会消失。

阵容搭配技巧：

使用泛用性光炮令咒清场会比较好打，比如闪闪，奶光。但需要注意的是，奶光的特攻范围中，只有幼吉尔，美狄亚lily，黑狗，布姐。玛尔达和风魔小太郎不吃特攻，需要补刀或者提前减少血量