阴阳师副本山兔大冒险怎么打 阴阳师副本山兔大冒险打法技巧攻略分享

山兔大暴走是阴阳师里本周的新副本，很多小伙伴不知道这个副本该怎么打？下面小编就为大家分享一下阴阳师副本山兔大冒险的打法技巧攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看！

在阴阳师里本周的副本是山兔大暴走，越到后面副本越难打，有些玩家就非常头疼，阵容怎么搭配才能通过副本呢?本期小编就为大家带来山兔大暴走第九层的打法攻略，希望给玩家们带来帮助。

山兔大暴走第九层介绍：

通关奖励：

山兔头像框

阵容推荐：

晴明+惠比寿+茨木童子+座敷童子+椒图+镰鼬

御魂推荐：

6星茨木童子 破势4件+散件2件暴击

5星惠比寿 地藏4件+散件2件 这散件有一件最好是速度的 放在2号位置 这关系到 能不能插旗问题

5星座敷童子 火灵4件+随便2件散件加命中的

5星椒图 镜妖4件+随便2件抵抗散件

5星镰鼬 我这全部用散件堆得的速度

如果输出式神没有茨木童子的话，换成其他输出姑获鸟，小小黑等输出式神都可以。

打法：

前面两回合不是很大的问题，前面两回合就是镰鼬第一手，然后椒图拉线，座敷童子打火惠比寿插旗然后就茨木童子输出，

第三回合开始兔子就放技能，注意这个技能伤害很高的，如果这时候茨木被打死的话，只能靠镰鼬惠比寿慢慢的磨死了，开始加上椒图没能拉上线，我的脸有点黑打茨木就被打死了，硬靠惠比寿插旗和椒图拉线座敷童子打火磨了8分钟，如果茨木没死，5分或者6分钟就可以打完了。第三回合和前面回合打法一样。保持椒图拉线惠比寿插旗回血，座敷童子打火就能过了。

这副本九层的难点在于第三回合的兔子技能A0E的伤害高了，注意第三回合兔子有两次全体技能，在第三回合椒图拉上线了就随便过了。

以上就是通关山兔大暴走第九层的阵容推荐啦，没有通关的小伙伴们也不要担心，式神搭配好了就能很顺利的过去了。