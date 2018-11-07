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环世界人口怎么增加？环世界人员怎么补充

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:15:34| 编辑：墨染西行

环世界人口决定了玩家的发展，环世界人口怎么增加？环世界人员怎么补充？一起来和91单机小编来看看吧。

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环世界人员补充途径详解

人员获得主要有三个途径 : 1.俘虏 2.拘捕 3.购买。俘虏和囚禁都必须先设立一间房间为牢房，才能进行。购买奴隶的话则必须先建设通讯台和天线(交易信标)这两项设备。

A. 俘虏，俘虏的对象主要是无法行动的非我军单位，也就是说，不管敌对、友善或中立阵营，只要是因受伤或疾病而导致无法行动的小人都可以将其俘虏，俘虏中立或友善阵营的小人则可能会变为敌对。被俘虏的小人会被送至牢房，但因为俘虏的通常是生病或受重伤的状态，所以必须设立病床先进行治疗，治疗时点选小人，勾选尝试招募，然后勾选概观中社交能力较高的角色进行监管，社交等级越高能越快招募成功，但即使不够高的状况下，也可以靠着一直跟犯人聊天，慢慢提高犯人心情值，最后也是有机会成功招募。

B. 拘捕，拘捕的对象为友善或中立等阵营小人，另外我方单位也可以进行拘捕 (但会扣心情并且需要重新招募)，若拘捕友善或中立阵营小人的话，该阵营会直接变为敌对，所以并不推荐，其招募方式和俘虏相同。

C. 购买，当有奴隶商船队经过时，可以使用通讯台打开交易介面后，购买需要的奴隶或贩售目前囚禁中的犯人，但奴隶本身很贵，且素质越好价格就会更高，所以也不推荐。

看完这篇文章有何感受？

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