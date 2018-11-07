91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

火影忍者OL手游生存探险怎么玩 火影忍者OL手游生存探险玩法攻略一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:11:55| 编辑：火红橘子

火影忍者OL手游生存探险怎么玩?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了火影忍者OL手游生存探险玩法攻略一览，一起来看看吧!

火影忍者OL手游生存探险怎么玩 火影忍者OL生存探险攻略

火影忍者OL手游生存探险怎么玩?

生存探险一共两个地图，死亡森林周边、波之国。

以波之国为例，波之国是位于火之国东南沿岸的小岛国，由于位置靠近雾隐村，偶尔可以找到雾忍使用的忍具。

注意看副本介绍;

关卡类型：

关卡类型共有三种，分别为：普通战斗、精英战斗、营地(营地里百分百会出现好东西呦)。

火影忍者OL手游生存探险怎么玩 火影忍者OL生存探险攻略

奖励：

奖励的种类很多，包括：斩首大刀、雾隐飞针、秘术卷轴、雾隐暗部面具、风魔手里剑、雾隐苦无。当然，这些奖励不是通关后全都能拿到的，各位大大谨记，通关后翻牌，有机会获得其中一个奖励哦~(关卡不同，奖励的数量也会不同哒!)

情报奖励：

情报奖励也是多种多样：白碎片、忍具召唤符、忍具锻造符、铜币。

第一关是普通战斗，简单

点击第一关后，画面会切换到了阵容搭配。本吉精心挑选好上阵的忍者，分配好每个人的站位，准备开战!

玩了三关后，出现了一个buff选择页面。这时候各位大大可以根据队内忍者的伤亡情况，选择buff!三种buff任你挑选，然后继续挑战!

通关奖励不是每一关都会出现。

火影忍者OL手游生存探险怎么玩 火影忍者OL生存探险攻略
火影忍者OL手游生存探险怎么玩 火影忍者OL生存探险攻略

情报值：

情报值的分数累积是根据通关的数量决定的。也就是说，通关数量越多，情报值越高。

每个阶段的情报值分数不一样，对应的奖励也不一样。

退出生存探险玩法后，不用担心情报值会清零，下次打开游戏，情报值会恢复到上次的数值。

普通战斗：关卡难度低。

精英战斗： 关卡难度中等。

营地：可以选择复活一名已经阵亡的忍者或恢复小队全部忍者20%的生命

死斗：关卡难度最高

如果遇到死斗关卡有忍者牺牲，那可以接下来几关都选择普通难度，等遇到营地恢复忍者或者加buff再逐步提升难度。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号