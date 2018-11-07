火影忍者OL手游生存探险怎么玩 火影忍者OL手游生存探险玩法攻略一览

火影忍者OL手游生存探险怎么玩?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了火影忍者OL手游生存探险玩法攻略一览，一起来看看吧!

火影忍者OL手游生存探险怎么玩?

生存探险一共两个地图，死亡森林周边、波之国。

以波之国为例，波之国是位于火之国东南沿岸的小岛国，由于位置靠近雾隐村，偶尔可以找到雾忍使用的忍具。

注意看副本介绍;

关卡类型：

关卡类型共有三种，分别为：普通战斗、精英战斗、营地(营地里百分百会出现好东西呦)。

奖励：

奖励的种类很多，包括：斩首大刀、雾隐飞针、秘术卷轴、雾隐暗部面具、风魔手里剑、雾隐苦无。当然，这些奖励不是通关后全都能拿到的，各位大大谨记，通关后翻牌，有机会获得其中一个奖励哦~(关卡不同，奖励的数量也会不同哒!)

情报奖励：

情报奖励也是多种多样：白碎片、忍具召唤符、忍具锻造符、铜币。

第一关是普通战斗，简单

点击第一关后，画面会切换到了阵容搭配。本吉精心挑选好上阵的忍者，分配好每个人的站位，准备开战!

玩了三关后，出现了一个buff选择页面。这时候各位大大可以根据队内忍者的伤亡情况，选择buff!三种buff任你挑选，然后继续挑战!

通关奖励不是每一关都会出现。

情报值：

情报值的分数累积是根据通关的数量决定的。也就是说，通关数量越多，情报值越高。

每个阶段的情报值分数不一样，对应的奖励也不一样。

退出生存探险玩法后，不用担心情报值会清零，下次打开游戏，情报值会恢复到上次的数值。

普通战斗：关卡难度低。

精英战斗： 关卡难度中等。

营地：可以选择复活一名已经阵亡的忍者或恢复小队全部忍者20%的生命。

死斗：关卡难度最高

如果遇到死斗关卡有忍者牺牲，那可以接下来几关都选择普通难度，等遇到营地恢复忍者或者加buff再逐步提升难度。