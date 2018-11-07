火影忍者OL手游战力怎么提升 火影忍者OL手游战力提升攻略一览

火影忍者OL手游战力怎么提升？很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了火影忍者OL手游战力提升攻略一览，一起来看看吧！

火影忍者OL手游提升战力方法：

火影忍者OL手游提升战力的方式很多，忍具、忍者、装备、通灵兽，还有头衔、组织技能也能影响。提升战力就是从这些方面来提升。

【忍者方面】：忍者等级，觉醒，升星(加战多)，修行(加战多)，羁绊(收集忍者)。

【装备方面】：装备等级，升阶，勾玉(商城买+商店换)，精炼(商城买+商店换)

【组织技能】：不堆虚战就优先平均点前5个技能，堆战力就所有技能平均点。每天捐献建议5次20元宝最划算。

【忍具方面】：1、生存，尽量挑高难度的打;2、组队副本，每天5次组队，一周15次组队奖励上限;3、直接购买(不推荐);4、vip礼包活动;5、连续充值活动;6、组织拍卖

【时装】：属性加成较少，且时装五主不能互通，永久时装略贵，时效的挺便宜，自己量力而行吧。

【忍者头衔】：左上角头像-晋升头衔，需要战力，忍者数达标，用X忍之证晋升。X忍之证来源于日常，周常，忍者集训，组织战，组织拍卖，商店等。

【通灵兽】：新系统，通灵卷来源：1、直接买(不推荐);2、商店换;3、组织战拍卖和礼包。加战不多，没必要花元宝抽，可做通灵任务慢慢解锁。