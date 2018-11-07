91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

火影忍者OL手游战力怎么提升 火影忍者OL手游战力提升攻略一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:10:02| 编辑：火红橘子

火影忍者OL手游战力怎么提升？很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了火影忍者OL手游战力提升攻略一览，一起来看看吧！

TIM截图20181107160947.png

火影忍者OL手游提升战力方法：

火影忍者OL手游提升战力的方式很多，忍具、忍者、装备、通灵兽，还有头衔、组织技能也能影响。提升战力就是从这些方面来提升。

【忍者方面】：忍者等级，觉醒，升星(加战多)，修行(加战多)，羁绊(收集忍者)。

【装备方面】：装备等级，升阶，勾玉(商城买+商店换)，精炼(商城买+商店换)

【组织技能】：不堆虚战就优先平均点前5个技能，堆战力就所有技能平均点。每天捐献建议5次20元宝最划算。

【忍具方面】：1、生存，尽量挑高难度的打;2、组队副本，每天5次组队，一周15次组队奖励上限;3、直接购买(不推荐);4、vip礼包活动;5、连续充值活动;6、组织拍卖

【时装】：属性加成较少，且时装五主不能互通，永久时装略贵，时效的挺便宜，自己量力而行吧。

【忍者头衔】：左上角头像-晋升头衔，需要战力，忍者数达标，用X忍之证晋升。X忍之证来源于日常，周常，忍者集训，组织战，组织拍卖，商店等。

【通灵兽】：新系统，通灵卷来源：1、直接买(不推荐);2、商店换;3、组织战拍卖和礼包。加战不多，没必要花元宝抽，可做通灵任务慢慢解锁

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号