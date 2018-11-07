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辐射76有哪些突变基因？辐射76突变基因有什么效果

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:08:27| 编辑：墨染西行

辐射76突变基因是本作的新玩法，能够给玩家带来各种BUFF辐射76有哪些突变基因？辐射76突变基因有什么效果？一起来和91单机小编来看看吧。

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1、肾上腺反应：武器在低HP，-50HP时会造成更大的伤害。

2、鸟骨：+4敏捷，-4强度，以及更少的坠落伤害。

3、食肉动物：肉类食品可带来2倍的益处，无疾病，但不含蔬菜。

4、变色龙：如果没有装甲和静止，在战斗中是看不见的。

5、鹰眼：+25%致命伤害，+4感知，-4力量。

6、EggHead：+6智力，-3力量，-3耐力。

7、带电：受到近战攻击时可能会使敌人震惊。

8、Empath：队友受到-25%伤害，玩家需要+25%。

9、接地：获得100能量阻力，但也有-20%的能量伤害。

10、愈合因子：健康再生+300%，化学作用-55%。

11、草食动物：蔬菜提供双重益处，没有疾病，但不能吃肉。

12、群体心态：群体中所有SPECIAL为+2，群体中为-2时为-2。

13、有袋动物：+20携带重量和改善跳跃高度，-4智力。

14、瘟疫沃克：毒性光环与自身疾病相结合。

15、鳞状皮肤：+50伤害和能量抵抗，-25AP。

16、速度恶魔：+20移动速度，更快的重装速度(增加口渴和饥饿，但未列出)。

17、利爪：非武装造成+25%伤害和流血伤害，但枪精度为-50%。

18、扭曲的肌肉：武器精确度为-50%，近战和肢体伤害为+25%。

19、不稳定的同位素：有机会辐射敌人的近战攻击者。

看完这篇文章有何感受？

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