来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:08:27| 编辑：墨染西行
辐射76突变基因是本作的新玩法，能够给玩家带来各种BUFF。辐射76有哪些突变基因？辐射76突变基因有什么效果？一起来和91单机小编来看看吧。
1、肾上腺反应：武器在低HP，-50HP时会造成更大的伤害。
2、鸟骨：+4敏捷，-4强度，以及更少的坠落伤害。
3、食肉动物：肉类食品可带来2倍的益处，无疾病，但不含蔬菜。
4、变色龙：如果没有装甲和静止，在战斗中是看不见的。
5、鹰眼：+25%致命伤害，+4感知，-4力量。
6、EggHead：+6智力，-3力量，-3耐力。
7、带电：受到近战攻击时可能会使敌人震惊。
8、Empath：队友受到-25%伤害，玩家需要+25%。
9、接地：获得100能量阻力，但也有-20%的能量伤害。
10、愈合因子：健康再生+300%，化学作用-55%。
11、草食动物：蔬菜提供双重益处，没有疾病，但不能吃肉。
12、群体心态：群体中所有SPECIAL为+2，群体中为-2时为-2。
13、有袋动物：+20携带重量和改善跳跃高度，-4智力。
14、瘟疫沃克：毒性光环与自身疾病相结合。
15、鳞状皮肤：+50伤害和能量抵抗，-25AP。
16、速度恶魔：+20移动速度，更快的重装速度(增加口渴和饥饿，但未列出)。
17、利爪：非武装造成+25%伤害和流血伤害，但枪精度为-50%。
18、扭曲的肌肉：武器精确度为-50%，近战和肢体伤害为+25%。
19、不稳定的同位素：有机会辐射敌人的近战攻击者。