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崔永元的猫叫什么 崔永元为国挽回18亿是什么意思

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:52:07| 编辑：林克醒来

前一段时间的范冰冰偷税漏税事件无疑是娱乐圈的地震，崔永元一直在用家养的猫来暗示下一步的行动，那么崔永元的猫叫什么？崔永元为国挽回18亿是什么意思？一起来看看吧。

崔永元撕圈已经成2018年牵连到娱乐圈的一个标志性事件。

而且大家知道，其中重点之中的重点是，崔永元爆料了娱乐圈一些人包括大牌明星等偷漏税的问题。

爆料之初，崔永元一直在一只(后来增加到数只)猫的角度和视角说事。

其中最早出现和“发声”的猫即安娜。包括范姓明星的阴阳合同等，都是借这只猫的视角最先晒出来曝光的。

如今，大片明星范已经被处理处罚了近9亿，爆料猫安娜如何了?

前几天，崔永元曾爆料称，这只猫生了一窝小猫，共4只，还称能为祖挽回32亿以上相关税收损失。

结合崔永元随后爆出的“还有一份更大的阴阳合同”等消息，不难预见，针对某范的调查，并不是娱乐圈相关税务问题的终点，甚至被调查者的相关问题，也没有完全调查清楚。

而11月7日，崔永元忽然发微博称，安娜刚刚做母亲，经验不足，导致自己的孩子夭折两只……

这是一个消息，说的是猫的事情。但崔永元接下来的话，明显就是一个很大的暗示了，他说：现在只能给国家挽回18亿税收损失了……抱歉!

这是说，此前说的32亿或许还没有实证，但18亿恐怕已经是板上钉钉的事情了?

换言之，崔永元手上确实还有大瓜!

你希望他尽快爆出来吗?

看完这篇文章有何感受？

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