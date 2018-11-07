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IG夺冠活动被控制是怎么回事？IG冠军回馈活动晚三天的真相是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:51:06| 编辑：墨染西行

今年IG夺冠和上次RNG夺冠的待遇相差甚远，IG夺冠活动被控制是怎么回事？IG冠军回馈活动晚三天的真相是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

IG夺冠后，不管微博还是朋友圈都被IG夺冠刷屏，微博热搜也居高不下，可以说非常的有排面了。

然而，作为此次举办S系列赛的英雄联盟官方，在距离IG夺冠后的第三天，LPL官方后续有关IG夺冠的活动以及召唤师奖励等等消息到目前都是了无音讯。对比下今年MSI的时候，RNG晚上10点夺冠，10点08分官方就把夺冠的后续奖励活动放出来了，这现在都过去三天了，难道S赛的含金量还比不上MSI? 难道到了IG这里就变成后娘养的了，更何况IG还是拿到了LPL已经等了7年才终于等来的S赛冠军。

王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制

王思聪作为IG老板当然忍受不了这口气，IG总经理发微博直说王思聪已经出面为IG讨说法

王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制

结果11月6号英雄联盟官方果然放出了IG冠军回馈活动，此时距离夺冠已经过了三天!

结果王思聪越来越咽不下这口气，直接自己定制一波冠军之月庆祝活动来反击TX的不公，首轮就抽113万现金红包，目前为止已经过千万转发评论点赞。

王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制

然而在此条微博下王思聪限制了抽奖条件，这正说明王思聪对LOL和TX员工忽略IG夺冠的不满。

王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制

更惊人的是，王思聪直接在评论里亲自爆料，IG夺冠舆论被TX控制。

王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制

看来IG夺冠活动不被引导已经是板上钉钉的事实，至于TX为什么这么做，其实还是因为利益。王思聪的IG战队没有其他赞助商加盟，全是王思聪旗下的企业，特别是熊猫TV。跟最近TX在企鹅电竞上的布局利益正好冲突，所以说TX应该是最不希望IG夺冠的。因此才会引发IG夺冠活动不被引导的事件!

王思聪亲自爆料：IG夺冠活动引导被控制
看完这篇文章有何感受？

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