炎亚纶被曝劈腿是怎么回事 炎亚纶劈腿对象是谁个人资料介绍

炎亚纶出道后被不少网友鼓掌农户，近日网曝炎亚纶劈腿三个男人让不少网友大吃一惊，那么这是怎么回事呢？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

炎亚纶出道多年，鲜少出现绯闻，外界对于他性取向的猜测也一直都没有断过。近日，炎亚纶被曝劈腿三个男人，这是怎么回事呢?一起来看看!

炎亚纶被曝劈腿是怎么回事近日，飞轮海成员炎亚纶被曝劈腿，且劈腿的对象还是三个男人。大尺度接吻照片和短信也被曝光，一起来看看!

据台湾媒体报道，艺人炎亚纶7日被周刊爆出“连劈三男”，当中受害者集体串连爆料，流出一连串的男男接吻照以及对话截图，截图中炎亚纶更提及，“你想分手就分手吧”以及“你好好的过你自己的生活!”证明两人的交往关系。

随后，炎亚纶经纪公司针对旗下艺人炎亚纶被曝“一次性劈腿三男”、接吻照、以及聊天记录发表声明，称其与朋友的互动被杜撰成不实的内容，已严重影响其名誉，炎亚纶本人否认相关报道内容。并表示炎亚纶一直是位捍卫平权及关心诸多公众议题的艺人，若再有任何不实、诋毁的内容，不排除采取法律行动维权。

炎亚纶被曝劈腿是什么情况曾是飞轮海成员的炎亚纶感情十分神秘，之前被台湾媒体拍到和某男生一起去酒店开房，还传出和艺人阿本已经交往8年。但炎亚纶对此传闻都是一笑而过，虽然坊间都在盛传炎亚纶是同志，但他依旧不畏外界眼光，经常发声捍卫同志权利。对此，炎亚纶的粉丝也几乎是一片祝福，对偶像的感情世界非常友善。

但是炎亚纶11月7日遭某周刊爆料劈腿三男，爆料者更曝光对话截图及炎亚纶男男亲吻照片，对此报道，炎亚纶经纪人表示：“报道内容移花接木，A照片中的炎亚纶显然不是2018年的发型，所以，时间点不符，且周刊封面中，B、C是同一个人，并没有一年劈腿三男一事!对于不实内容，将和律师讨论处理方式。”

据悉， 炎亚纶过去和阿本的同志绯闻传了多年，始终都以好友来代称，根据7日最新出刊的《镜周刊》报道，炎亚纶一次劈腿三男，惨遭受害者报复，流出交往期间的接吻照。

原来炎亚纶在与A男交往的同时，还与不知名的B男C男一同交往，同时劈腿三男，不管怎么说都是非常渣男的行为。

一气之下的三位男子便将这段关系曝光，并附带了各自与炎亚纶的亲密聊天记录，誓要将炎亚纶如此渣男行径曝光。

在晒出的聊天截图中，炎亚纶对其中一位男士提及“你想分手就分手吧”、“你好好的过你自己的生活!”态度也是相当冷淡。

有媒体就此事联系到炎亚纶，其回应称：这是我和朋友之间私下场合的互动，希望大家不要过度放大。

随后炎亚纶经纪人也回应此事，表示A男的照片是旧照，而B与C男根本就是同一人，只是在不同时期的图而已，否认炎亚纶劈腿三人一事。