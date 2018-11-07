王思聪陈雅婷同游日本是怎么回事 王思聪女友陈雅婷个人资料详情介绍

近日，网友大阪偶遇王思聪和陈雅婷登上热搜引起不少网友围观，很多网友好奇这是怎么回事？那么王思聪陈雅婷同游日本是怎么回事？王思聪女友陈雅婷是谁？一起来看看吧！

近日，有网友在日本大阪环球影城偶遇王思聪和陈雅婷，据悉，两人此前曾被网友偶遇过多次，那么王思聪陈雅婷同游日本什么情况?下面来看看。

王思聪陈雅婷怎么回事11月6日，有网友在日本大阪环球影城偶遇王思聪，照片中王思聪头戴白色鸭舌帽，身穿灰色上衣搭配破洞牛仔裤，身上背着一个小背包，手中拎着东西，戴上帽子的王思聪侧颜看起来还是挺帅，似乎瘦了不少。如今，IG夺冠，王思聪的心情看起来非常好，整个也是容光焕发。

有意思的是在另一个网友偶遇的照片中王思聪却是两手空空，而站在王思聪身边穿粉色上衣戴白色鸭舌帽，身上背着一个包的女子则与王思聪戴的帽子一样，细看更像王思聪女友陈雅婷。

刚刚夺冠不久的王思聪心情大好，从韩国飞往日本与女友一起游玩，王思聪戴女友帽子，为其拎包，两人感情看起来非常好，有点小甜蜜。

王思聪陈雅婷同游日本什么情况王思聪身边从来不缺美女，与其有关的绯闻女友也非常多，还没等大家对王思聪新女友有深入了解，王思聪又换了一个，因此一直来没有哪位女子能够真正走进王思聪的内心。近日，有网友在日本大阪环球影城偶遇了王思聪和他的女朋友，照片中王思聪穿了一件白色长袖卫衣，身穿破洞牛仔裤和一双黑色运动鞋，女友戴着一顶白色绒毛帽子，粉色的卫衣还背了一个双肩包，而王思聪戴女友帽子为她拎东西有点甜。

网友还晒出了两人离开时的一些照片，只见两人耳鬓厮磨的聊天，距离非常近。可见关系应该很亲密，王思聪与该女子都戴着黑超遮面。不过小编将照片放大数倍后，终于能够看清楚该神秘女子的侧颜。真的很像近期疯传的王思聪正牌女友演员陈雅婷，她的鼻子特别高挺，照片上看起来与王思聪还颇有夫妻相，关系应该很亲密。

据了解，王思聪与陈雅婷此前曾被网友偶遇过多次，两人曾穿情侣装游迪士尼，还有网友偶遇两人一起遛狗。陈雅婷是位女演员，最近还在热播剧《武动乾坤》中饰演长公主穆心晴一角。陈雅婷是模特出身，不仅身材十分高挑，长相也是十分清秀。

陈雅婷轮廓分明，五官清秀。平日里就喜欢健健身，练练拳击，踢踢腿啥的。不过，话说回来，“国民老公”这个称号还真只能王思聪来担当，敢说敢承认，这些曝光的消息可能也就是人业余生活的一点反应，谁还没一点私生活呢?

陈雅婷是谁个人资料介绍陈雅婷，1994年8月31日出生于湖北武汉，从武汉经济学院广告设计专业毕业后，由于家庭经济条件的限制，陈雅婷又是个要强的人，她在武汉摆地摊卖货，因为长相出众被星探挖掘做平面模特。2013年被导演潘文杰选中，出演古装电视剧《陆小凤与花满楼》，并成功饰演上官飞燕，自此正式进入影视圈。

中 文 名：陈雅婷

民 族：汉族

国家地区：内地

出生日期：1994-8-31

出 生 地：湖北武汉

身 高：168CM

体 重：40KG

毕业院校：湖北经济学院广告设计专业

职 业：演员

经纪公司：凌润娱

乐微 博：陈雅婷的新浪微博

代 表 作：《陆小凤与花满楼》