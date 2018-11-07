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全推特找吴亦凡是怎么回事？全推特为什么找吴亦凡

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:48:00| 编辑：墨染西行

吴亦凡最近在全球范围都实实在在火了一把，全推特找吴亦凡是怎么回事？全推特为什么找吴亦凡？一起来和91单机小编来看看吧。

这几天，国外社交网站上掀起了一番“论战”，欧美粉、韩团粉等各国粉丝都参与了进来!

而让他们吵翻的是，想弄清一个人到底是谁....

吴亦凡你火了，全推特的网友都在找你

要知道， 拥有两座全美音乐奖，四个格莱美提名的A妹，前几天还被评为instagram全球人气王第三名，排名仅次C罗和赛琳娜，人气绝对是超一线。

吴亦凡你火了，全推特的网友都在找你

此前，A妹的新单每次都成绩不凡，多次空降拿下billboard冠军。 有人说她拥有着当今流行音乐中最好的女声、最棒的现场

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A妹新单《thankyou,next》刚刚发布，

销量和口碑就都很不错，

眼看着就要问鼎欧美itunes冠军了...

很多欧美粉们正在坐等庆祝A妹夺冠之时，

却被眼前的itunes美区榜单惊呆了.....

A妹的新单卡在第四名死活上不去,

居然有一位男歌手，排在A妹和Lady gaga前面，

不仅夺了冠，前三名还都是他.....

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这位力压A妹、ladygaga和皇后乐队的歌手名叫kris wu，

等等，这不是吴亦凡吗?

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单曲专辑通通排名第一，还被评为本周最佳

吴亦凡你火了，全推特的网友都在找你
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美国群众吃瓜的下巴悬在了半空，

这个吴亦凡是谁?

为什么ITunes美区前三名、前十名里7首都是他?

一时间，“ who is kris wu ??? ” 在推特上炸了.....

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“行吧但是吴亦凡是谁啊?为啥他能在美区itunes占据前三??”

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A妹的粉丝尤其激动，纷纷质疑itunes被刷榜了....

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(图片：微博@ba哥专用)

还有人晒出了itunes的即时销量榜，

吴亦凡的销量甩出lady gaga好几条街(1750倍)....

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一些撕的厉害的欧美粉， 纷纷大喊是“水军”占了位

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一些支持exo的韩国粉也跳出来加入了“战斗” ：

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“谁是吴亦凡?为啥阻碍了EXO夺冠..."

很多吴亦凡粉丝们也参与了回击，

表示既然itunes的排行是按照销量排，

粉丝愿意花钱买专辑，是对偶像的一种支持，没毛病：

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还有人顺便做个安利...普及给那些不知道吴亦凡是谁的老外....

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事情越闹越大

很快又引到了A妹身上，

推特盛传一张A妹经纪人diss吴亦凡刷榜的推文截图，

随后，A妹经纪人作了澄清称： 我并不认识吴亦凡，但希望他一切顺利。 现在有假消息在流传 。

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尽管澄清，对于是否刷榜的争论还在继续....

上一次，引起国外网友这么大反应，还是蔡徐坤登上itunes 美国总榜第一的时候....

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当时，很多欧美网友也是发出了一样的“天问”....

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一些人质疑蔡徐坤的粉丝们在夜间刷榜.....

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各路网友和粉丝们也各执一词，当时也是引发了很大争议 ....

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而对于有些粉丝为偶像刷榜的现象

一些粉丝们表示，自己愿意花钱支持偶像，榜单也是看销量，为什么不能买?

另一些人则认为，排行榜应该体现出真正的实力，刷榜就失去了排行的意义。

看完这篇文章有何感受？

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