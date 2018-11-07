刘强东案最新近展 刘强东案女主角照片曝光

刘强东案案发已经有一段时间了，但是这件事为什么久无进展？美国警方调查结果如何？小编为大家带来了刘强东案最新近展及女主角照片一览，一起来看看吧。

美资深调查记者分析刘强东一案

当地时间11月2日，美国《星坛报》刊登长文披露刘强东案更多细节。案件至今已2个多月，为何久无进展?撰写此文的资深调查记者Randy Furst回答称，根据过去经验，对关注度很高的案子，亨内平郡检方通常会花数月时间来决定是否起诉。

根据早前澎湃新闻的报道，从明尼阿波利斯市警察局档案信息部获得的报告显示，刘强东涉嫌的强奸案发生在8月31日(周五)的凌晨1点。

报告中记录称，刘强东被怀疑卷入的犯罪行为是强奸罪，涉嫌的罪行描述为：一级性犯罪，强奸既遂 (CSCR-1, CSC-RAPE-COMPLETE)，罪行等级为一级重罪。这些记录应为警方根据女方当事人指控而记录，而非调查结果。

另据亨内平县监狱的公开记录显示，刘强东于8月31日23:32被该监狱登记收押，约16小时后的9月1日(周六)16:05释放，没有缴纳保释金。

“刘强东因遭到一个指控被捕，该指控我们认为是虚假的，他很快被警方释放，没有旅行限制，也没有被要求支付保释金。”Jill Brisbois对澎湃新闻记者强调。

Jill Brisbois告诉澎湃新闻记者，她是在9月1日，即刘强东被指控涉嫌性犯罪之后，成为刘强东刑事辩护律师的。她的具体职责是，在明尼阿波利斯警方进行刑事调查时代表刘强东。

Jill Brisbois隶属于Caplan&Tamburino律师事务所。她是明尼苏达刑事辩护律师协会理事会成员，也是该理事会认证的刑事法律专家，该头衔只有3%的律师能够获得。

Jill Brisbois表示，她见过刘强东，但不便对具体细节置评。

除了Jill Brisbois，刘强东在美国至少还有两名辩护律师。其中，Joseph Friedberg是美国明尼苏达州顶尖刑辩律师，拥有超过40年从业经验和瞩目的成功记录，包括85%的州审判无罪释放率和17起联邦审判无罪释放案。Earl Grey同样是拥有超过40年的从业经验的资深刑辩律师，他连续25年被评为“美国最佳律师”，是美国刑事律师委员会理事会成员。

“我们相信他是无罪的，我们在所有阶段都配合了调查，这也是按照刘先生的要求。”Jill Brisbois在接受澎湃新闻记者采访时这么强调。

拒评案件细节报道，称“尊重调查过程”

9月24日，路透社在一篇报道中，援引此案当时女生的微信内容以及知情人士的说法，再度披露了一些细节。

路透社的报道称，8月30日晚，刘强东在明尼阿波利斯的日本料理餐厅Origami宴请酒席，女生称自己是被迫喝酒的，“这是个圈套，我真的醉了。”

之后，刘强东和这名女子当时前往明尼阿波利斯的一所房子，这所房子是刘强东所参加学术课程的一个同学租下的。

路透社称，两人并没有走进房子。最后，他们回到了女生的公寓。8月31日凌晨2点左右，女生在公寓中给好友发微信：“我不愿意”，“明天，我将想法逃走。”

据路透社报道，涉事女生的代理律所为Florin Roebig律师事务所和杭剑联合律师事务所(Hang & Associates)。Florin Roebig律所拥有超过30年历史，是著名的结果导向律师事务所，负责为受害人争取最大赔偿金额，成立至今已累计为客户赢得超过10亿美元赔偿。杭剑联合律师事务所位于纽约，主要业务领域包括劳资纠纷、歧视和骚扰。

对此，Jill Brisbois称，“当路透社关于这则报道来联系我们时，我们对他们解释过，只报道一方的观点是不公允的。此案还没有盖棺定论，检方还在考虑如何处理。我们尊重事件的调查过程，为了尊重这些过程，我们不能对警方调查中发生的任何事情，以及在检察官办公室正在处理案件时做出评论。”

律师称“发现指控与证据有出入”

刘强东案的调查已经取得阶段性进展。

9月20日，美国明尼苏达州亨内平县检察官办公室发言人Chuck Laszewski在发给澎湃新闻记者的进展中宣布，明尼阿波利斯市警方对刘强东涉嫌性侵犯的指控已移交检方。亨内平县检察官麦克·弗里曼(Mike Freeman)说，警方完成了初步调查。现在，检察官将审查所有证据，并就是否提出指控作出决定。这个决定没有最后期限。

9月26日，Laszewski再次向澎湃新闻记者确认，亨内平县检察官办公室仍然在审查此案，目前没有能够报告的新消息。

Jill Brisbois向澎湃新闻记者介绍，他们没有和亨内平县检察官办公室沟通，因为案件正由办公室处理，这是正常的法律程序。根据操作流程，警方调查一旦完成，就会将案件提交到亨内平县检察官办公室，由他们对搜集的证据进行独立评估。

“警方展开了调查，检察官正在对案件进行评估，这些事实都不能说明案件会被提起公诉，这只是流程。在这个全套的流程中，针对指控刘先生都是被假设无罪的。”Jill Brisbois还补充称，“检察官有可能在这个过程中的任何时候取消这桩案件。”

Jill Brisbois对澎湃新闻记者说：“我们认为检察官不会起诉，因为他们会发现指控与证据有出入。”

目前，刘强东已返回国内，并出席了系列企业活动。

当地时间9月7日盘前，京东在公司投资者关系网站上以问答形式对刘强东在美涉嫌强奸案一事进行了回应。京东称，该公司创始人、董事局主席刘强东将继续领导公司，该事件并未影响京东的日常运营。

状告刘强东的女大学生，一开始网上传言是蒋娉婷。昨天蒋娉婷发声明否认!

现在随着刘强东在美国被控告性侵当晚聚会的照片流出，女主角的庐山真面目终于出来了!

这个明大学妹是个93年的大学生，家里是富二代!看起来相貌平平!

随着网友发力，真正女主的正面照也曝光出来了!

从正面照看来女主角，确实是相貌平平!

当晚饭局总共有四个女性，但她们坐在另外的地方!这位明大学妹成为刘强东这一桌里唯一的女性!并且还是紧靠东哥坐着。

根据 Origami 餐馆工作人员克里斯透露的情况，刘强东一行吃饭共20人，共有4名女生，但大桌上只有一名女生，坐在刘强东旁边。他们带了16瓶白酒，又点了很多啤酒。桌上有一定的劝酒行为，但整体上所有女生都没怎么喝酒。

最后大小两桌10多人，花掉1900元左右吃饭、喝酒。

到晚间9时许，该群体中已有一些似乎已经喝醉。

女生与刘强东同车离开。凌晨一点多，女生朋友报警。

刘强东与女生离开之后发生了什么事这是事情的关键!

但相信这个性侵事件不是空穴来风!

因为在美国法律中，如果警方认为存在正在发生犯罪的“合理依据”(probable cause)，就可以不经法院签发逮捕令而当场实施逮捕。

也就是说，警方掌握了一定的合理依据才实施逮捕。

嫌疑人被逮捕后会被警方羁押，等待检方正式提出指控。

羁押时间限制：72小时内检方没有提起公诉，警方必须放人。

明尼苏达州的法律中，通俗理解的“强奸”(rape)在法条中被称为“构成犯罪的性行为”(criminal sexual conduct)。检方需要证明以下三个要素：1、性行为 (sexual intercourse)

2、缺乏同意 (absence of consent)

3、使用强力(force)

一旦定罪，明尼苏达州法律将“构成犯罪的性行为”罪名按照严重程度分为五个等级，最高刑期可能达到30年。

另外，犯罪者可能会被要求接受5-10年的“考察期”，在考察期内需接受类似于缓刑的监控，并有可能被要求进行“性犯罪者治疗”(sex offender treatment)，并被注册为“潜在的性犯罪者”(predatory offender)以接受公众的监督。

按照第几等级提出指控，是检方在起诉阶段的工作。

以上为科普，个案进度将当地警方公布为准。

刘强东这事儿真是很古怪。明明是被控一级强奸，但居然就给放了，也没交巨额保释金，护照也没收，就这么轻轻松松回国了!

不过明州对此类案件的处理规律是74%根本就到不了检察官;剩下26%。只有12%会被起诉，7%能判罪!

国内广大网友对刘强东性侵事件是怎么看的呢?作者在微博上做了投票调查，随着案情细节的曝光相信刘强东是清白的支持率大幅上升!

广大的吃瓜网友，您是怎么看的呢