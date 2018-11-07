魏大勋和粉丝抢钱是怎么回事 魏大勋和粉丝抢钱事件真相是什么

魏大勋和粉丝抢钱是怎么回事？近日，魏大勋和粉丝抢钱的话题登上热搜很多网友好奇这是怎么回事？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

了解魏大勋的网友应该知道他经常被粉丝调侃抠门，近日魏大勋和粉丝抢钱的话题更是登上了热搜，不过这其实是因为魏大勋参与王思聪的抽奖而被网友调侃，下面就一起来看看吧。

魏大勋别和粉丝抢钱怎么回事近日因为王思聪的战队IG在比赛中夺冠，所以王思聪在微博上举办了一个抽奖活动，而魏大勋也在王思聪的微博底下连着评论两条参与抽奖，魏大勋的评论引起了很多网友的关注，很多粉丝纷纷表示：魏大勋别和我抢钱，因此被网友调侃称魏大勋和粉丝抢钱。

在英雄联盟全球总决赛的舞台上，来自中国的战队IG以3：0封零战胜来自欧洲的战队，这让每一个喜欢英雄联盟的人都沸腾了，更是关于他们的热搜更是铺天盖地。IG电竞俱乐部成立于2011年，有王思聪创立的，能够取得这样的成绩，这也与王思聪的努力是密不可分。作为IG的老板，为了庆祝IG夺冠，他就在在微博搞了一个冠军之月的庆祝，大家评论，转发，点赞他就会抽取113个人，每个人一万元现金，并且在双十一这个盛大的节日开奖，对于大家来说这真的是一个令人开心的消息，真的是全名总动员，到现在转发和点赞的人数已经超过千万，评论的人数也已经过了五百万。对于大家来说钱就是一切的动力。

王思聪发文写道：“为庆祝IG夺冠，我也搞个冠军之月庆祝活动，本月我会抽四波奖。今天第一波，转发/评论/点赞中抽取113个人(庆祝11月3这个iG牛逼的日子)每个人一万元现金。11月11号开奖”。然而不少跃跃欲试的网友发现，王思聪的抽奖活动是有门槛的，只限于关注他的粉丝才可以参与，且还有一个附加条件是禁止皇杂与腾讯LOL员工参与。于是王思聪的粉丝数从活动之前的1610万火速蹿升到3439万，粉丝数涨了一倍都多!短短一小时，微博转发抽奖人数超过300W，最惊讶的是，魏大勋居然也参与了抽奖!网友纷纷喊话，魏大勋请不要和粉丝抢钱，请不要忘记你的明星身份。

魏大勋别和粉丝抢钱是什么情况因为王思聪庆祝自己的战队在比赛中夺冠在微博举办了抽奖活动，而魏大勋也参与了评论，所以被网友调侃和粉丝抢钱，其实大家都知道魏大勋也并不是真的要“抢钱”。

魏大勋，1989年出生于吉林省，一路走来出演过电视剧《苏菲日记》，革命历史剧《毛岸英》革命战争电影《辛亥革命》、谍战剧《伏弩》 、校园青春情感剧《一又二分之一的夏天》、家庭情感剧《因为爱情有幸福》 。魏大勋经常在节目中自黑“抠门”11月6日王思聪抽奖庆祝iG夺冠，魏大勋连续评论两条前来参与抽奖，网友纷纷表示：魏大勋别和我们抢钱!

了解魏大勋的朋友应该都知道他是出了名的“抠门”，曾经他就在节目中自爆自己很少请朋友吃饭，也不送朋友礼物。真的还挺“铁公鸡”的。要不是看在魏大勋一张帅脸，还有有趣的灵魂上，可能不少的人就要脱饭了。但其实也就是说说嘛，魏大勋一向都是如此逗比的。时而自恋，时而自黑，人家也知道自己在这次的抽奖中只是众多分母中的一员，所以才会这么积极参与。魏大勋此番前来不仅是沾喜气，还为王思聪做了波推广，可是一点都不亏。

其实魏大勋跟粉丝抢钱的事情早有前科，粉丝纷纷调侃偶像也太抠门了吧，完全忘记了自己是明星。前一段时间谢娜就晒出了魏大勋借钱“不还”的证据，原因是前不久魏大勋也是加入了《妻子的浪漫旅行》为各位妻子们服务，当然这就要提到要账这件事了，魏大勋想给姐姐们买礼物所以借了谢娜的钱，并称回国就还，然而回国后并没有提及这件事，所以谢娜直接要钱，仅仅两个小时魏大勋就把钱还上了，粉丝们的力量是不可估量的呀!这么赤裸裸的和粉丝“抢钱”着实让粉丝们恼怒啊，而且还参与两次这明显是作弊，于是粉丝们开始集体“围攻”魏大勋。但是实际上明星的收入还是很可观的，魏大勋这样纯属个人性格使然，所以魏大勋只是个特例，明星偶像可不缺钱!