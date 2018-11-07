中国经典西游记翻拍过很多次，但是改编原创的电视剧不多见，西游记后传更是电视剧鬼畜玩法的鼻祖，鬼畜鼻祖西游记后传翻拍主演是谁？西游记后传什么时候上映？一起来和91单机小编来看看吧。

《西游记后传》是2000年拍摄的一部古装神话大戏，该剧在《西游记》的基础上进行大胆改编，主要讲述了师徒4人取得真经后，三界却遭受了前所未有的危机，佛祖转世，无天占领灵山，诸天神佛被抓。最后，孙悟空等师徒4人便为了心中的正义，救出了众圣，打败了魔头，迎回了佛祖。

该剧当年可谓是大制作，第一次采用了新的电脑特技，无论是主演还是制作都是开创性的，片头片尾曲也是由刘欢和毛阿敏等重要级的歌手演唱，相信无数90后都对这些印象深刻。

但是，该剧也遭到了网友的吐槽，槽点主要集中在那鬼畜的剪辑和孙悟空面瘫的演技，其他方面倒是还好，反正当时小编是看得津津有味的。不得不说，这部剧也是绝无仅有的，它开创了一种后现代式的武打，至今没有任何作品敢与之比肩，也被戏称为：鬼畜的鼻祖。

该剧的孙悟空扮演者，既是主演，又是动作导演，这个角色也对他的影响很大，甚至我们记住他也是从这部戏开始，曹荣开创的微博头像，也是当年扮演孙悟空时候的剧照。

现在的曹荣已经基本上转战幕后，拍摄一些影视剧，近年比较有名的就是《隋唐英雄传5》等，但是他也在网上放出消息，《西游记后传》电影要开拍了，电影名初定为《西游记之斗战胜佛》，这部电影是由《西游记后传》改编的，2018年6月正式开机。

曹荣还在微博上发出了自己再次扮演孙悟空的剧照。网友看后，瞬间不淡定了，纷纷吐槽，这么胖，能飞起来吗?简直就是卖情怀。此前，曹荣还开机了一部电影叫《定海神针》，自己同样在剧中扮演孙悟空。

曹荣当年瘦的时候，演的孙悟空就被人吐槽，现在胖了，还演，是嫌吐槽不够多吗？