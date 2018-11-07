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吴亦凡新专辑美区下架是什么情况 吴亦凡美区刷榜是真的吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:43:53| 编辑：NO

今日，吴亦凡新专辑粉丝刷榜事件曝光引起不少关注，吴亦凡新专辑随即在美区下架，那么这是怎么回事？吴亦凡美区刷榜是真的吗？一起来看看！

吴亦凡新专辑粉丝刷榜事件继续发酵，继A妹点赞diss吴亦凡的推文之后，吴亦凡新专辑美区下架，此前的榜单数据被清，A妹新单登顶销售排行榜。

吴亦凡新专辑美区下架是怎么回事最新消息，吴亦凡新专辑iTunes美区全部下架!此前吴亦凡粉丝刷榜事件引发网友热烈讨论，不仅A妹本人点赞diss吴亦凡的微博，脱口秀演员池子也发文劝粉丝不要刷榜，随后A妹经纪人还否认指责吴亦凡。起因为前几天吴亦凡粉丝刷榜，导致出现了反效果，这好像是苹果iTunes首次将一个艺人的歌曲全面下架榜单。

吴亦凡新专辑美区下架是怎么回事 吴亦凡新专辑美区下架是什么情况

吴亦凡新专辑美区下架是什么情况因为粉丝刷榜事件。此前吴亦凡粉丝的刷榜行为直接导致如今的结果，因为粉丝的热烈刷榜，导致吴亦凡销量拳打A妹，脚踢lady gaga。目前美国itunes榜单已经处理此事，吴亦凡的歌全部掉出100名以外，而前十名其他歌手的排名几乎没有任何变化，可见当初刷榜有多猖獗，A妹还亲自点赞diss吴亦凡刷榜的推特。

吴亦凡新专辑美区下架是怎么回事 吴亦凡新专辑美区下架是什么情况

对于此次吴亦凡新专辑美区下架事件，有网友表示，脑残粉们清醒一点吧!别再给你的爱豆招黑了!没有了解清楚国外榜单的规则就随意刷榜单，这个根源问题还是要讲中国国内的榜单的规则，国内榜单已经没得看毫无规则可言，所以粉丝习惯了这样支持偶像的方式。有人比喻，这件事就相当于一个越南男歌手突然间出现在中国榜单的第一名，挤掉了周杰伦林俊杰这样的歌手。遗憾的是吴亦凡的28岁生日收到这样的生日礼物。

吴亦凡新专辑美区下架是怎么回事 吴亦凡新专辑美区下架是什么情况

就事论事，粉丝的行为的确有误，虽然不能上升到吴亦凡本人，但毕竟是吴亦凡粉丝的行为，加上此前吴亦凡一直被diss业务能力不足，此次爆出了刷榜事件，更是给其招黑。看来吴亦凡以后想要扭转形象，真得很难做了!在此也提醒各位粉丝，理智追星，遵循规则。

看完这篇文章有何感受？

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