吴亦凡新专辑美区下架是怎么回事 吴亦凡新专辑为什么会下架

近日,吴亦凡新专辑美区下架引起不少网友关注,很多网友认为吴亦凡的粉丝存在刷榜行为,那么这是怎么回事呢?下面就一起跟小编来了解一下吧!

此前吴亦凡的新专辑在美区登顶榜单并且累积超过100个小时,此事引起了很多网友的争议,有很多网友认为吴亦凡的粉丝存在严重的刷榜行为,而近日这张新专辑在北美已经被下架了。

吴亦凡新专辑美区下架是怎么回事近日吴亦凡的全新专辑《Antares》在全球发型,而在北美地区的榜单中吴亦凡的这张专辑累积登顶超过100个小时超越了A妹、Lady Gaga等多名歌手,对此很多网友认为吴亦凡的粉丝存在刷榜行为,随后吴亦凡的专辑在美区全面下架了,而A妹本人还亲手点赞了diss吴亦凡刷榜的文章。

前几日,吴亦凡粉丝还在疯狂庆祝,自己idol霸榜美国榜单。吴亦凡发布首张专辑《Antares》在美国iTunes专辑总榜连续登顶24小时!同时主打曲《November Rain》也登顶美区iTunes单曲总榜超过24小时!双榜霸榜可以说是棒棒的了。但是,这引来了国外网友的不满,认为是吴亦凡粉丝疯狂刷榜,让他一人霸占iTunes前十的七个位置。但是却遭到很多外国网友群嘲,纷纷在各评论区问“ who the fuck is kris wu”。于是,在众多不满的声音加持下,美区iTunes把吴亦凡新专辑强制下架了。

11月7日,吴亦凡新专辑在itunes美区下架,有网友发现A妹点赞了diss吴亦凡刷榜的文章,她的经纪人也发文庆祝A妹新单《Thank U,Next》登顶了美区iTunes。据悉,11月4日,A妹发行新歌,然而北美榜单的榜首却始终被吴亦凡( Kris Wu)的新歌霸占,也引得不少国外网友纷纷询问“who is Kris Wu?”随后,有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun发推,疑似指责吴亦凡刷榜。11月6日,A妹经纪人发文否认指责吴亦凡刷榜。不过此次A妹Ariana Grande本尊亲自点赞diss吴亦凡的微博了,Tunes的榜单也被清了,A妹经纪人还发推庆祝。

吴亦凡新专辑美区下架原因据悉吴亦凡新专辑在美区下架是由于该专辑一直霸占着榜单,并且有严重的粉丝刷榜行为,引起了很多国外网友的不满,并且很多外国网友也表示根本不认识吴亦凡是谁,因此被强制下架。

要知道之前A妹的新歌可都是要直接登顶各大排行榜榜首的呢。没想到这次吴亦凡新歌竟然一直位于榜首,力压了A妹、Lady Gaga等人的新歌曲。于是争议就出现了。一开始的时候是A妹方怀疑这是恶意刷榜,毕竟很少有人在发布新歌之后能够在排行榜榜首的位置待那么久。还有就是在吴亦凡在美国的名气应该还没有大到连续霸榜的程度。甚至还有很多人直接在网络上问到底谁是吴亦凡,质疑刷榜的说法就更多了。没想到现在吴亦凡新专辑竟然直接被下架,这件事估计现在也还不是结束。

11月6日凌晨,针对吴亦凡新歌占据北美榜单榜首一事,脱口秀演员池子发文喊话吴亦凡粉丝,劝粉丝们别再刷榜了,否则吴亦凡将永远不清楚自己的音乐水平,无法进步。作为如今的流量巨星,吴亦凡的影响力可是要比池子大很多,最起码粉丝感觉就不是一个数量级的。而池子这句话也是惹到了不少的吴亦凡粉丝,最近池子自己在微博上发了一条心情文章,表示自己其实很累。下面粉丝是纷纷安慰,询问池子究竟发生了什么事,而有位网友就表示:“忙着喷别人,怎么能不累呢?愿你心里真的能过得去,真的能问心无愧,只想说劝你善良”。面对这位网友的怒怼,池子是立马回击要提醒下吴亦凡的粉丝,你们这样刷榜,他永远不知道自己音乐什么水平,没办法进步,别刷榜了。就在舆论的导向全都偏向于吴亦凡粉丝这一边的时候,我们却看到了非常尴尬的一幕,那就是,在吴亦凡的新歌还没有登上榜首多久以后,如今他的新专辑却在美剧全部下架了。这到底是打了谁的脸呢?相信大家心里应该都有数了。不得不说他的这张新专辑真的是有很多的争议,如今直接火到国外了,而且在之前他的新专辑中有7个都排进了前十的位置,远超a妹和lady gaga,这样的成绩真的很难让人不怀疑没有住水分,那么现在我们可以看到他的新专辑上榜的这几首歌已经全部下架了