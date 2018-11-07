王思聪微博抽奖是怎么回事 王思聪抽奖活动怎么参加

王思聪微博抽奖是怎么回事？近日王思聪抽奖登上热搜以前你不少网友关注，那么这是怎么回事呢？下面就一起跟小编来看看吧！

11月6日，国民老公王思聪发微博举办抽奖活动，引起了很多网友的转发和点赞。那么王思聪为什么抽奖?和小编一起来了解一下!

王思聪抽奖是怎么回事此前，Ig夺得冠军，王思聪为了庆祝IG夺冠发微博举办了一个抽奖活动，微博转发量两个小时破千万。那么这是怎么回事呢?一起来看看!

11月3日，2018《英雄联盟》S8世界总决赛在韩国举行，王思聪组建的IG战队参赛并夺冠，瞬间国内网友一片欢呼。而为了跟大家一起分享喜悦，王思聪还在微博上豪掷百万办抽奖活动，而且中奖者每人可获得一万元现金。消息发出后，此举立刻引起了网友的踊跃参与、热烈讨论。

王思聪发文写道：“为庆祝IG夺冠，我也搞个冠军之月庆祝活动，本月我会抽四波奖。今天第一波，转发/评论/点赞中抽取113个人(庆祝11月3这个iG牛逼的日子)每个人一万元现金。11月11号开奖 ”。

网友纷纷表示自己要来组成分母，就连艺人魏大勋也留言：“恭喜IG参与抽奖 谢谢”，还有网友提到总决赛那天王思聪吃热狗的事表示：“不如抽个热狗”。

王思聪为什么抽奖什么情况

11月6日，王思聪在微博中发声，表示自己也要弄一个冠军之月庆祝活动，本月自己将会抽四波奖，第一波奖抽113人每人万元(合计113万)，开奖时间将在11月11号。值得一提的是王思聪在发完这条微博后，特地在评论留了一句表示皇杂与tx lol员工不允许参与抽奖，颇有叫板腾讯LOL官方的意思。

话说这是在是太刚了吧，莫非王思聪对RNG以及LOL官方不满，要花113万打他们的脸了?众所周知，其实对于S8夺冠，大家一开始并不看好IG，他们看好的则是RNG。

结果RNG爆冷出局，而IG则一莽到底拿下了S8冠军。这本来是一件好事，然而由于RNG的一些粉丝不开心，闹出了不少节奏。另外，LOL官方的活动好像也不太给力，当然事后好像还有其他活动会出来，这个另说了。

而对于王思聪的这一波抽奖网友们也是议论纷纷，有网友表示“113万鬼鬼这也太恐怖了，一开始看到这个第一反应是骗子又想出新套路……结果微博一看是真的，不得不说校长真的是任性啊，这完全就是在打TX的脸。”

还有网友表示“下面王思聪自己的留言秀翻，皇杂和txlol员工不允许参与。。估计是校长去沟通无效了吧，不过113万拿来抽奖有钱人的快乐我想体会...而且这还只是第一波，感觉真正的福利月开始了!”

终于，王思聪自己做了回应，他表示：请网友不要对号入座，自己和RNG的老板是朋友，皇族俱乐部也没有问题，他只是看不惯一些睿智粉。

不过，是否针对LOL官方，王思聪倒是没有直接点破。从双方的关系来看，王思聪应该不至于吧。各位LOL网友，你们怎么看呢?