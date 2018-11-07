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林宥嘉浪费背后的故事是什么？浪费歌词分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:39:16| 编辑：沐兮

林宥嘉的《浪费》是一首爱而不得的苦情歌，故事是以炎亚纶的一段恋爱故事为原型，有猜测是炎亚纶写给车祸前女友的，也有说是写的汪东城，那汪东城每次听到浪费时该有多心惊胆战这扑面而来的非主流既视感，都是很多人的青春啊。

炎亚纶自己也确认这首歌是拿他自己的故事去写的。歌词唱到：多久了我都没变，爱你这回事， 整整六年

《浪费》的创作灵感来源于炎亚纶的一段爱情故事，炎亚纶虽出道多年，绯闻对象却屈指可数，仅有鬼鬼、郭雪芙等几人，但无论是谁，似乎都无法与歌词中的故事联系到一起，所以这段爱情故事究竟是什么，对方是谁目前都还是个迷。

林宥嘉浪费的故事 浪费歌词原型是炎亚纶吗

但从歌词中依旧可以体会到这段故事所带来的伤痛，这是一个男孩苦恋女孩六年后的内心独白，即便女孩之后有了男友，喜欢上了别人，他也依旧没有停止这份感情。

“没关系你也不用给我机会，反正我还有一生可以浪费”一句短短的歌词，道尽了这段爱恋的卑微，他不奢求女孩的回应，只愿一直默默守护着她，一生很长，他们的故事也会很长。

林宥嘉浪费的故事 浪费歌词原型是炎亚纶吗

浪费歌词是什么意思？

《浪费》创作灵感是来源于炎亚纶一段爱情故事。这首歌的内容很简单，男主人公苦恋某女，然而六年间某女没有给这位男主角机会，这位男主角却依然坚信“反正我还有一生可以浪费”林宥嘉用他那慵懒的唱腔唱出了男主人公心头的哀伤，苦楚，又有一点玩世不恭的意味。

其实，这首歌真正的意味是四个字“顾影自怜”。试想，假如你苦恋某人六年，然而没能得到一点回报，你不可怜自己吗?试想在这六年间她(他)会和多少人约会，和多少人恋爱，得多少次深深地伤害你 。

但是，就是这样的心酸与苦楚男主人公还是反复地唱着“没关系你也不用对我惭愧，反正我还有一生可以浪费”。我已经说过了，这是一句玩世不恭的词，但是这份玩世不恭从何而来?一个人越是刻意地表达什么，一个人就越是缺少什么。

林宥嘉浪费的故事 浪费歌词原型是炎亚纶吗

这份“玩世不恭”的后面，藏着的是深深的卑微!当然，这句歌词也可以做反语的解释，女主角浪费男主角六年时光也许还会更多，即使不能给他一个机会。

一份忏悔，至少一份心头的惭愧，总该有吧?可是男主角却反复地唱着“没关系你也不用对我忏愧”。如果你爱的人伤你很深，你是会优雅地讲一句“没关系”?

还是会抡起巴掌给他(她)一耳光?然后恨恨地说“我不会原谅你!”。这首歌就在引导我们去体会选择第一种的心境。

看完这篇文章有何感受？

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