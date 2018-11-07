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王校长抽奖限制条件是怎么回事 王校长抽奖限制条件是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:38:13| 编辑：NO

近日，为了庆祝IG夺冠王思聪微博抽奖113人一人一万元奖金，随后校长王思聪抽奖限制条件登上热搜，那么王校长抽奖限制条件是怎么回事？王校长抽奖限制条件是什么？一起来看看！

为了庆祝IG夺冠王思聪抽奖113人一人一万元奖金，不过校长王思聪抽奖限制条件禁止皇杂和腾讯LOL员工参与引发热议，王思聪抽奖为什么要限制皇杂和LOL员工参与?

校长抽奖限制条件是怎么回事11月6日，王思聪微博发起了一波抽奖活动，不过参与抽奖也是有限制条件的。原来此次抽奖是为了庆祝11月3日IG夺冠，王思聪决定在微博搞个冠军之月庆祝活动，一共有四波奖，第一波，转发/评论/点赞中抽取113个人(庆祝11月3这个iG牛逼的日子)每个人一万元现金，11月11号开奖。然而并非人人都能参与这次的抽奖哦，抽奖是有限制条件的。

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校长抽奖限制条件是什么禁止皇杂与腾讯LOL员工参与。王思聪此次发起的抽奖活动，只需要转发评论点赞即可，但是王校长还额外规定了条件，就是禁止皇杂与腾讯LOL员工参与。不仅如此，王思聪还特别点名了“皇杂(RNG战队粉丝)不允许参与”，但他也解释道自己跟RNG老板是朋友，只是看不惯某些RNG睿智粉。iG夺冠后，LPL英雄联盟赛事官方的夺冠月活动有意无意的忽视iG战队的功劳，引起了很多iG粉丝不满。于是在这次活动中，王思聪对于抽奖加了一个条件：皇杂和LOL的TX员工不能抽奖。

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此次王校长抽奖的限制条件引发了网友的热议，大部分粉丝表示理解，也有网友提出了自己的看法：LOL官方态度差归差，但也跟RNG没关系吧，为什么要扯上RNG呢，是RNG不让策划搞活动了还是RNG员工是策划?反正现在喷RNG就是ZZ正确，唉还是希望大家理智一点吧!不管怎么说，此次的活动确实几乎是全员参与，113万拿来抽奖，有钱人的快乐我想体会...而且这还只是第一波，感觉真正的福利月开始了!

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据悉，此前IG夺冠后，王思聪就有在网上征集意见，看自己该怎么回馈粉丝，目前看来大家还是对现金的期待比较高啊!因为IG粉丝常被称作“狗儿子”，王思聪表示自己正在制作纯金狗牌送给粉丝。

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