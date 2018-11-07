浪费原型是炎亚纶是真的吗？浪费歌词的含义是什么？浪费背后故事分享

近日炎亚纶被爆劈腿三男，随后炎亚纶暗恋汪东城的旧事也被网友翻出，更有细心网友发现原来林宥嘉歌曲《浪费》原型是炎亚纶暗恋汪东城的故事。歌曲《浪费》是陈信延作词，郑楠作曲，林宥嘉演唱的歌曲。收录专辑《大小说家》，创作灵感是炎亚纶一段爱情故事。



歌曲浪费的含义背后故事介绍

根据网上资料介绍，这首歌曲的背景就是炎亚纶暗恋汪东城的爱情故事。《浪费》是一首很好听的歌曲，也是不少人KTV必点曲目，不少人是现在才知道原来是一首bl曲。这首歌的内容很简单，男主人公苦恋某女，然而六年间某女没有给这位男主角机会，这位男主角却依然坚信“反正我还有一生可以浪费”林宥嘉用他那慵懒的唱腔唱出了男主人公心头的哀伤，苦楚，又有一点玩世不恭的意味。

整首歌曲无论是歌词还是旋律都让人觉得是一首苦情歌，满满的消极感，林宥嘉的这首《浪费》作为一首苦情歌，美得令人心疼，但是歌曲中这份感情实在卑微，爱情不应让人丢掉尊严，更不要用时间去耗费，如果你正处在这种感情中，希望你能决绝。得知歌曲背景故事原型是炎亚纶后，粉丝随即表示：当年磕汪东城炎亚纶cp饭的，你们赢了，居然搞到真的了，东纶党胜利了，可怜我当年这个鬼纶党了!

《浪费》歌词

多久了 我都没变

爱你这回事 整整六年

你最好 做好准备

我没有打算 停止一切

想说我没有志愿

也没有事情好消遣

有一个人能去爱 多珍贵

没关系你也不用给我机会

反正我还有一生可以浪费

我就是剩这么一点点倔

称得上 我的优点

没关系你也不用对我惭愧

也许我根本喜欢被你浪费

随便你今天拼命爱上谁

我都会 坦然面对

即使要我跟你再耗个十年 无所谓

你和他 没有如愿

短短半年内 开始分裂

我的爱 依旧没变

连我自己都 对我钦佩

有的是很多资源

我有的是很多时间

不去爱才是浪费 多不对

没关系你也不用给我机会

反正我还有一生可以浪费

我就是剩这么一点点倔

称得上 我的优点

没关系你也不用对我惭愧

也许我根本喜欢被你浪费

就算我再去努力爱上谁

到头来也是白费

不如永远跟你耗来得快乐

对不对