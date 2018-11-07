雷军26亿元拿地是怎么回事 为什么雷军26亿元拿地

一张喜报引出了小米进军房地产的想象。11月5日，小米华润联合体以26.57亿元在北京拿地。此前曾连续三年五次放言不做房地产的雷军，又一次实打实地拿了块地。有趣的是，小米和华润的本次牵手，也是“互联网企业房企”模式的首次试水。在双方的磨合期过后，搭伙房企的形式是否在其它园区推行，小米跟房企是否会有进一步的合作?

小米联合华润26.57亿元北京拿地

11月5日，北京市规划和国土资源管理委员会官网发布一则土地成交公告。信息显示，广州小米通讯技术有限公司和北京润置商业运营管理有限公司联合体以底价26.57亿元拿下北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0016、CP00-1804-0007 地块 F2公建混合住宅用地国有建设用地使用权。天眼查资料显示，北京润置商业运营管理有限公司为华润置地控股有限公司100%控股子公司。

该地块建设用地面积为46848平方米，成交楼面地价为19356元/平方米。此外，本次出让宗地中商品住房销售均价不超过 54197 元/平方米，且最高销售单价不得超过 56907 元/平方米。北京链家网数据显示，目前昌平区沙河镇的二手房挂牌单价多在4-5万之间。