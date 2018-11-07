邓紫棋晒男友是怎么回事 邓紫棋男友Mark有什么背景

邓紫棋晒男友是怎么回事 ？近日邓紫棋首晒男友登上热搜引起不少网友关注，很多网友对邓紫棋的男友很好奇，那么邓紫棋晒男友是怎么回事？邓紫棋男友Mark有什么背景？一起来看看吧！

近日，邓紫棋出席出席美国NASA的颁奖后在社交媒体上首次晒出了和男友的合照，其实关于邓紫棋男友很多粉丝都是知道的，不过这是二人首次在社交媒体上公开秀恩爱。

邓紫棋首晒男友是怎么回事近日邓紫棋受邀出席了美国NASA的颁奖典礼，而邓紫棋也成为了第一位在美国NASA上演唱自己的原创中文歌的华人，事后邓紫棋更是在社交媒体上大秀恩爱，晒出自己和男友Mark的同框合影，并且甜蜜告白男友，对此粉丝和网友纷纷表示两人郎才女貌，看起来十分般配。

邓紫棋近日参加美国科学突破奖(Break Through Prize)颁奖典礼，担任颁奖及表演嘉宾，除了有机会登上NASA上演唱中文歌以外，也成功集邮了许多不同领域大咖，除了晒出与这些大咖的合照外，她6日晚间还首度主动晒出与男友Mark的同框照，让粉丝激动不已。在这趟美国之行中，邓紫棋几乎每天都会在INS上更新近况，晒出各种美照，以及现场表演的片段，6日晚间她却在INS发文中写道：“最后一张”，似乎是在预告晒出的画面，将会是此趟美国行的结尾。

从画面中我们可以看到，“最后一张”就是邓紫棋与造型师男友Mark的合照，她身穿一袭白色裤装，下半身的流苏设计，让裤装看起来有裙子的错觉，淡雅且不失高贵，而男友Mark则是穿着黑色西装，一手插在口袋内，一手搂着她的腰，非常甜蜜，文末她还特别标注“last but not least”。其实，这是邓紫棋传出恋情以来，首度晒出两人的合照，因此不少粉丝都非常激动，纷纷直呼：“终于等到一张这么正式的合照了”、“终于等到这天了”，也有不少人笑言：“这是要正式公开了吗”、“这就是传说中的官宣嘛”，各种讨论掀起一阵热议。

邓紫棋男友Mark个人资料介绍据悉邓紫棋的男友名叫Mark Ngai，是一名造型师，此前两人被拍到的时候还一直否认，如今却也大大方方的秀起了恩爱，此前就有网友扒出其实Mark的家境十分显赫。

邓紫棋男友Mark其实去年就有媒体拍到邓紫棋和绯闻男友在超市购物，两人都低调戴了鸭舌帽，邓紫棋更是戴了口罩。一前一后跟随，很有居家的样子。邓紫棋和Mark的恋情一直未对外公布，此前也拍到邓紫棋和Mark在日本街头穿着情侣装，大胆牵手。此前的生日派对中，邓紫棋公布了一组生日照片，其中在一张大合照中，邓紫棋和Mark是站在一起的，但是在两人的独照中，却看不见Mark的的清晰面孔，邓紫棋其实也算是间接性承认了吧。

今年邓紫棋的生日派对上，邓紫棋和Mark Ngai全程坐在一起，看起来很亲昵，很多的网友们表示：还说没有在一起，之后邓紫棋在自己的INS上发文表示：“生日要当老大”，配图中只有两人!之后Mark Ngai的家境被大家扒出，其家庭真的是豪门，Mark的外公是有名的富豪王国旌，之前曾经娶过着名的女明星关之琳，但是短短一年就离婚了!Mrak母亲是着名的女强人Jeanie，和四洲太子女戴凯欣是生意伙伴，在香港开的餐厅也一直很出名，可以说家世显赫，Mrak的妹妹是伦敦政治经济学院的高材生，现在是一名律师!

综上看来，Mark虽然只是个造型师，但他可算是名副其实的名二代，此前，在邓紫棋与Mark的恋情刚被曝出来时，有传闻称邓紫棋是抢了闺蜜的男友。据小编了解，Mark的确与邓紫棋的闺蜜有过一段恋情，但他是在分手后才和邓紫棋在一起的，邓紫棋和闺蜜也差点因为此事而决裂，不过很快，邓紫棋的闺蜜也找到了新男友，两人这才和好如初。所以当时有不少网友指责邓紫棋抢了闺蜜的男朋友，而且自从邓紫棋和mark好了之后，邓紫棋也和王灏儿的关系变得生疏。