抖音撩妹套路情话有哪些 抖音单身汪必备的超甜撩妹套路情话汇总

抖音上有很多有意思的段子，那么抖音撩妹套路情话有哪些?超甜撩妹套路情话怎么说?小编为大家带来了抖音单身汪必备的超甜撩妹套路情话汇总，一起来看看吧。

1、我只想对你说，



墙壁，眼睛，膝盖，

英语翻译过来就是我爱你

2、见到你的那一刻上帝在我耳边说了四个字：在劫难逃

3、每个人都会喜欢自己吧，

那么你还真是我的情敌。

4、山有木兮木有枝，剩下半句自己查。

5、不思进取，思你。

6、所谓深情挚爱，就是你心中有我，我心中有你，原来，一个人吃饭没有两个人吃饭开心

7、对，我就是喜欢你，喜欢得无可救药。

怎么，不服?不服你也喜欢我啊!

8、这世间最烈的酒，

是你低头噙笑的温柔。

9、我想要的，自始至终，不过一个你罢了。

10、别追公交车了，追我吧。

我走得很慢而且很可爱。

11、总有一天，你，也会，喜欢我吧

12、答案很长，我准备用一生的时间来回答，你准备要听了吗?

13、你不用多好，我喜欢就行

14、我最愉快的时刻，就是送你回家。

我最悲伤的时刻，就是离开你。

15、原来你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来，甜言蜜语，多数说给不相干的人听。

16、如果在明天起来之后，发现我们变成了一对恋人，你会觉得有意思吗?

17、"如果你的生命只剩最后一个字了，你会说什么?"

"玩."

"为什么是玩啊?"

"因为 w(我) a(爱) n(你)."

18、世界上最省钱的环球之旅，就是绕你一圈。你就是我的全世界。

19、我喜欢你 认真且怂 从一而终.

20、因为爱你所以俯首称臣，而你却迟迟不赐我平身

21、我爱一个男生你帮我追他吧。

好，谁?

第一句话第7个字。

22、世界就像一个巨大的娃娃机

我隔着玻璃

只想得到你

23、"我的眼是用来看世界的。"

"那你盯着我看算什么?"

"因为…"

24、"我发现有人暗恋你。"

"谁啊?"

"我啊。"

25、我好想你 第一句是假的 第二句也是假的

26、纵然万劫不复，纵然相思入骨，我也待你眉眼如初，岁月如故。