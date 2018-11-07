网曝炎亚纶劈腿三男怎么回事 炎亚纶被曝是gay是真的吗

近日，有台媒消息称，飞轮海成员炎亚纶被曝劈腿三名男子，该消息曝出后引哗然，炎亚纶在与阿本(翁瑞迪)相交甚好时，就传出是gay，但后来两人情淡。近日，炎亚纶被曝劈腿，而且还劈腿三男，这消息真难让人消化，炎亚纶与三男男男亲吻照曝光，三男身份被扒引人惊。

网曝炎亚纶劈腿三男

据悉，在炎亚纶与阿本(翁瑞迪)是在2009年播出的《桃花爱无敌》相识，之后两人便传出恋情绯闻，但两人一直没有承认，而到在2014年，阿本疑似在社交网上宣布恢复单身。所以炎亚纶被传是同性恋已很早的事情了。日前，炎亚纶再被爆劈腿三男，如此惊爆的信息，真的令人惊愕。

炎亚纶与阿本

台媒消息称，爆料者是炎亚纶劈腿三男中的A男，炎亚纶与A男的相识，和B男以及C男一样，A男失恋后，在社交网上发文发泄，之后，炎亚纶通过安慰安出了感情，接着就见面，深情告白等俘获对方的心。据悉，炎亚纶劈腿三男还是A男发现，质问过后，炎亚纶提出分手。

炎亚纶男男亲吻照

在面对炎亚纶的背叛，A男气愤不已，经过追踪后，发现还有另外两人B男和C男，三人都以为自己是正主，谁知都是受害者。据台媒称，炎亚纶劈腿的三男都是同类型的男生，年纪都一样，这行为相当的惊人，炎亚纶男男亲吻照也被曝光。

炎亚纶劈腿三男是真的吗

不过关于被劈腿的三男身份，目前尚未曝光。关于此事，炎亚纶回应否认劈腿事件称：“我和朋友之间私下场合的互动，希望大家不要过度放大。”，如今同性恋已慢慢被大家接受，但是劈腿这事吧，大家还是不能忍受的，大家怎看?

炎亚纶

据台湾媒体报道，近来立法院开审婚姻平权法案，不少艺人公开表态，被网友封为‘炎P’的炎亚纶也发声力挺同婚。昨日(11月20)，炎亚纶迎来了31岁生日，当晚他和一群好友聚餐庆生，却被媒体跟拍做文章。对此，他愤怒发文称：“我做什么动作也要你报纸审核啊?!”直批恶心。

炎亚纶某社交网站截图

近日，炎亚纶被目击和友人聚会，一行人包括鬼鬼(吴映洁)、阿本、小刚(吴振纲)等，而炎亚纶过去曾和阿本传了7年绯闻，这次一同现身又被大做文章，炎亚纶怒气冲冲地在某社交网站上大骂：“原来我生日跟谁聚会还要你报纸审查啊?如果成员不对你就要写我跟我的朋友是一对啊?!”

另外，报道称炎亚纶和朋友们肢体互动多，不时袭胸嬉闹。对此，炎亚纶也霸气回呛：“我就是健身喜欢比胸部大小不行吗?我做什么动作也要你报纸审核啊?!”并开轰“Go to hell ! ! 渣报，让我觉得恶心，就是有你们这种利用同志议题炒话题，让多少人觉得倍受歧视，好像是多么丢脸的事”，喊话就是因此才更要争取平权!