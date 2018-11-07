抖音手牵手一步两步三步四步望着天歌名叫什么？完整版歌词分享

最近很多网友都在问抖音手牵手一步两步三步四步望着天是什么歌？相信不少小伙伴都不知道吧，据悉，这首歌的歌名叫做《星晴》，歌曲的原唱是周杰伦。



《星晴》这首歌的作词、作曲、合声编写、自搭guitar及合声都是由周杰伦亲自完成，歌曲中的合声则录制了21轨之多。前奏的汽车引擎是由PORCH收音。

2000年之前，黄舒骏在丰华做唱片时就收到过周杰伦创作的《星晴》。黄舒骏当时觉得《星晴》写得非常好，对周杰伦很好奇，向公司表示想用这个人，但是公司拖了一些时间，等到后来要用那首歌的时候，周杰伦已经开始录自己的专辑。

《星晴》的节奏不只与有鼓点，还有与旋律平行的、可以催化出节奏韵律的动机线条，同《可爱女人》和《完美主义》里展现的一样，周杰伦正是用节奏和旋律重新校准了一首现代歌曲的平衡。

《星晴》的歌词和音乐结合得十分完美，独自完成如此高质量的词曲创作难度极高。《星晴》是经典中的经典。

歌词介绍

一步两步三步四步望着天手牵手

一颗两颗三颗四颗连成线看星星

一步两步三步四步望着天手牵手

一颗两颗三颗四颗连成线看星

乘着风游荡在蓝天边

一片云掉落在我面前

捏成你的形状

随风跟着我

一口一口吃掉忧愁

载着你仿佛载着阳光

不管到哪里都是晴天

蝴蝶自在飞

花也布满天

一朵一朵因你而香

试图让夕阳飞翔

带领你我环绕大自然

迎着风

开始共度每一天

手牵手

一步两步三步四步望着天

看星星一颗两颗三颗四颗连成线

背对背

默默许下心愿

看远方的星

是否听的见

手牵手

一步两步三步四步望着天

看星星一颗两颗三颗四颗连成线

背对背

默默许下心愿

看远方的星

如果听的见

它一定实现

载着你仿佛载着阳光

不管到哪里都是晴天

蝴蝶自在飞

花也布满天

一朵一朵因你而香

试图让夕阳飞翔

带领你我环绕大自然

迎着风

开始共度每一天

手牵手一步两步三步四步望着天

看星星一颗两颗三颗四颗连成线

背对背

默默许下心愿

看远方的星

是否听的见

手牵手一步两步三步四步望着天

看星星一颗两颗三颗四颗连成线

背对背

默默许下心愿

看远方的星

如果听的见

它一定实现