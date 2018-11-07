张一山耍大牌是什么情况 张一山耍大牌耍大牌事件始末一览

张一山耍大牌是什么情况？近日网曝张一山耍大牌等撒谎那个热搜引起不少网友热议，很多网友好奇这是怎么回事？下面就一起跟小编来了解一下吧！

近日，有爆料称张一山耍大牌，而且还列举一系列细节，简直太让人难以置信了，那么张一山耍大牌什么情况?下面来看看。

张一山耍大牌怎么回事11月6号是娱乐圈小花杨紫的生日，除了欢乐颂四美齐齐送上祝福之外，跟其一起出道成长的好友张一山，也在微博送上了祝福，两人还在评论区拌嘴互动，惹得网友爆笑连连。

而说起张一山，最近两年一直都在忙于拍戏，不过虽然作品不断，但是让人印象深刻的，还是《余罪》中的表现最为精彩。

去年张一山自曝自己一直在生病，暂时不会想要参加真人秀，因此这段时间，在电视上大家鲜少看到他。

但是张一山也没有太闲着，开拍的新剧就有不少，比如《大叔与少年》，以及近日开机的谍战剧《局中人》，也是由张一山出演，值得一提的是，这部《局中人》另一个男主的是潘粤明，两大男主同剧演出，这部剧开机就备受外界瞩目，被称为“强强结合”。

而在近日，该剧也在上海举行了开机仪式，众主创先后抵达仪式现场，但是由于潘粤明在国外有工作未能抵达现场，而另一主演张一山则抵达了现场，但是却被曝明明已经在现场，却待着休息室全程没有露面，让配角演员们在现场招呼媒体举行仪式。

直到很晚了，张一山才亮相，活动已经结束，张一山出门直接上车返回酒店。张一山此举也被媒体难道是跟未到现场的潘粤明暗暗较劲?

在现场却不露面，也有可能是因为其他原因，所以吃瓜群众不能急于站队，目前张一山方面还没有回应。不过观众对于这部戏是十分看好的，也很期待潘粤明跟张一山的合作，加之两人的演技都是备受肯定的，因此更加自带关注度。

对于张一山抵达现场却不露面，大家又是怎么看呢?

张一山耍大牌事件始末张一山早已从当初的那个刘星蜕变成为当红男演员，然而没想到在今日，有消息称，张一山耍大牌。同时还列举出了一些细节，看着，张一山耍大牌是真的!这让人难以置信，张一山竟然会膨胀?难道不知道耍大牌容易毁星途，此前，吴谨言在走红后被曝耍大牌，那带来的负面影响是无限的!

将话题扯回来，我们来看看张一山耍大牌的详情先。首先可以了解到，张一山现在也是片约不断，像是《大叔与少年》、《局中人》等等。值得一提的是，在《局中人》当中，是张一山与潘粤明两大男神合作，令人期待!然而剧还没有开始，戏外的“精彩不断”!

日前，《局中人》开机仪式在上海举办，当天，众主创先后抵达仪式现场，但是由于潘粤明在国外有工作未能抵达现场，而另一主演张一山则抵达了现场，但是却被曝明明已经在现场，却待着休息室全程没有露面，让配角演员们在现场招呼媒体举行仪式。直到很晚了，张一山才亮相，活动已经结束，张一山出门直接上车返回酒店。张一山此举也被媒体难道是跟未到现场的潘粤明暗暗较劲?

在现场却不露面，也有可能是新剧的炒作等得原因。此外，虽然张一山目前还没有回应，不过大家其实还蛮相信张一山不会做出耍大牌的事情来的，并且也对于这部戏是十分看好的，也很期待潘粤明跟张一山的合作，加之两人的演技都是备受肯定的，因此更加自带关注度。