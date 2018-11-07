龙猫重新上映原因是什么？龙猫重新上映原因一览

电影《龙猫》定档于12月14日在国内上映。《龙猫》作为宫崎骏的经典代表作最初于1988年在日本上映，此次重新定档的影片是由吉卜力工作室进行数码修复与重制的高清版本，将有日语原声和译制配音两版同时上映。对于电影《龙猫》重新上映的消息很多网友都表示十分期待。



由宫崎骏导演的电影《龙猫》已确定将于12月14日在中国上映。届时，更有日语原版及译制版两个版本，同时登陆国内院线，与广大观众见面。这不仅具有划时代里程碑式的重要意义，还将实现无数影迷期盼能在影院欣赏《龙猫》的心愿。自《龙猫》有望引进国内公映的消息在9月不胫而走后，各大媒体就相约爆发，集中报道影片信息，猜测事件进展，在网上掀起一阵“龙猫热”，有关《龙猫》与宫崎骏的解读和讨论，更成为社交媒体的热门话题。许多影迷都在网上留言，回忆初看《龙猫》时内心的震撼与感动，希望能尽快在影院中与《龙猫》重逢。也有不少“只闻其名”的年轻影迷表示“对这部豆瓣9.1分的佳作充满好奇”、“想尽快一睹传说中的《龙猫》”。一时间，《龙猫》已未映先热，成为年度最受期待的电影之一。

不过，虽然媒体都以此次重映是宫崎骏作品首次登陆中国为噱头进行宣传，但事实上《龙猫》早在1989年就曾在国内公映，只不过那时被翻译的名字叫做《邻居托托罗》。凡是看过《龙猫》的人，应该都对它的主题曲非常熟悉，里面反复吟唱的“TOTORO”，就是《邻居托托罗》翻译名称的由来，这个词也正是日语龙猫的意思。当时引进该片正好是中日邦交正常化二十周年，所以《龙猫》就作为日本德间集团送给中国小朋友的礼物在国内公映。不过，因为当时并不是大幅上映，所以看到的人非常少，加之时间也太早，除了极少数70后看过之外，80后和90后几乎没有机会看到，所以了解的人也非常少。

龙猫为什么要重新上映？

《龙猫》作为宫崎骏的经典代表作之一是很多人的童年回忆，而经典电影重制之后再次上映的情况也很常见，今年又正好是《龙猫》上映30周年纪念日，所以电影在世界范围内宣布重新上映。

《龙猫》是由宫崎骏执导，日高法子、坂本千夏、糸井重里配音的动画电影，于1988年4月16日在日本上映。该片讲述了草壁达郎的妻子草壁靖子生病住院后，他带着草壁五月与四岁的妹妹梅回到乡间居住的故事。父女三人入住了一间年久失修的老房子。小姐妹俩很快发现看似平凡无奇的乡下有很多神奇的事物，无人居住的房屋里能聚能散还能飞的“煤灰”、森林里的小精灵、森林的主人龙猫和笑口常开的猫巴士。

《龙猫》 电影描写的是日本在经济高度发展前存在的美丽自然，那个只有孩子才能看见的不可思议世界和丰富的想像。电影讲述主人公小月在母亲生病住院后，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了一些有趣的事情。一直到现在，龙猫还很火。

今天，除了国内上映并公布档期以外，官方还曝光了《龙猫》的首张中文版海报。细雨如绵的夏天，在夜晚的公交站前，小女孩等候父亲归家的班车，憨态可掬的龙猫则像一个神秘精灵一样若影若现与她并肩而站。而首次出现在海报上的中文宣传语“让我们去见龙猫吧”，更瞬间激起人们对影片上映的期待，幻想能立即进入到海报中那个神秘梦幻的童话世界中。