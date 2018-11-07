吴亦凡新专辑下架原因是什么？吴亦凡新专辑下架原因揭秘

近日，吴亦凡发布新专辑《Antares》，随后在美国iTunes专辑总榜连续登顶24小时，对吴亦凡和他的粉丝来说，这可谓是一件好事。但是，没想到，在7日，吴亦凡新专辑就被下架了，据说是因为吴亦凡粉丝刷榜导致的。



日前，吴亦凡在美国发行新歌，由于中国粉丝集合冲榜，一分钟内便刷爆iTunes销量。在24小时即时销售榜上，这位此前在美区毫无名气的歌手，单曲销量比几天前为《一个明星的诞生》演唱贴片插曲的Lady Gaga高出1750倍。引发国外网友茫然不解：Kris Wu是谁?

11月4日，A妹(Ariana Grande)发行新歌《Thank U，Next》，但几天内一直被吴亦凡新专压住排名，无法登顶。吴亦凡这种疑似刷榜破坏规则的行为，引发欧美乐迷众多不满。

11月7日，在众多质疑声中，吴亦凡的新专数据在iTunes美区清零。A妹的新歌顺利登顶，同时她还点赞了diss吴亦凡刷榜的文章。

除此之外，吴亦凡还登上了HDD首页，被称为“中国骗子”。于是，有网友提出疑问：为什么吴亦凡每次出圈的都是这种笑话?诶，之前有蔡徐坤刷榜被清，如今吴亦凡也难逃此劫，看来“刷榜需谨慎”一不小心就会换来群嘲啊~

吴亦凡新专辑为什么下架？

吴亦凡新专辑之所以会下架可以说全因粉丝疯狂刷榜造成的，吴亦凡6号生日，粉丝为了给偶像庆祝生日，利用iTunes榜单规则漏洞疯狂刷榜，造成了很不好的影响，最后导致吴亦凡新专辑被下架，榜单数据全部被清零，甚至还被北美媒体嘲讽骗子。真的是粉丝行为，偶像买单呀。

据悉，11月4日，A妹发行新歌，然而北美榜单的榜首却始终被吴亦凡( Kris Wu)的新歌霸占，也引得不少国外网友纷纷询问“who is Kris Wu?”随后，有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun发推，疑似指责吴亦凡刷榜。11月6日，A妹经纪人发文否认指责吴亦凡刷榜。

iTunes榜单的原则是一个账号只能购买一次，而吴亦凡的粉丝利用了规则漏洞，一人搞了很多的账号，这个很明显就是破坏了规则好吧?国内的音乐榜单已经被粉丝搅得没法看了，又跑去国外搞事情。吴亦凡的这些粉丝真的是可以的。但是不少粉丝说“我们花钱打榜支持天经地义”等等的言论，但是竟然是到了美国的榜单，难道不是应该吴亦凡美国的粉丝和歌迷去支持吗?中国的粉丝买那么多的账号刷榜哪里合理了呢?这样的生日礼物不知道是爱爱他还是害他呢!

据传因恶意刷榜，吴亦凡新专辑iTunes美区下架。iTunes数据已被清除，专辑榜和单曲榜已经看不到吴亦凡新专辑和歌曲，直接掉到了100名开外，而iTunes实时下载榜上更已经看不见任何Kris的影子。