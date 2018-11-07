吴亦凡粉丝刷榜怎么回事 吴亦凡新专辑下架什么情况

《吐槽大会》第三季回归，池子在节目上提到了那位新生代老炮——吴亦凡，之后，新生代老炮吴亦凡的粉丝开始炸池子微博评论区，劝池子善良。

池子作出回应：我善良一回，我提醒吴亦凡的粉丝，你们这么刷榜，他永远不知道自己音乐什么水平，没办法进步，为了他好，别刷了。

此前，吴亦凡出了新专辑，选择在国外上线，在iTunes榜单前三排位上，出现了吴亦凡的歌曲。而这件事在国外社交软件Twitter上引发了国外网名的好奇：吴亦凡是谁?

劝你善良，一句freestyle diss U，U pa bu pa ?skr skr!

前几日，吴亦凡粉丝还在疯狂庆祝，自己idol霸榜美国榜单。吴亦凡发布首张专辑《Antares》在美国iTunes专辑总榜连续登顶24小时!同时主打曲《November Rain》也登顶美区iTunes单曲总榜超过24小时!双榜霸榜可以说是棒棒的了。但是，这引来了国外网友的不满，认为是吴亦凡粉丝疯狂刷榜，让他一人霸占iTunes前十的七个位置。但是却遭到很多外国网友群嘲，纷纷在各评论区问“ who the fuck is kris wu”。于是，在众多不满的声音加持下，美区iTunes把吴亦凡新专辑强制下架了。

据传因恶意刷榜，吴亦凡新专辑iTunes美区下架。iTunes数据已被清除，专辑榜和单曲榜已经看不到吴亦凡新专辑和歌曲，直接掉到了100名开外，而iTunes实时下载榜上更已经看不见任何Kris的影子。

A妹Ariana Grande新单《Thank U，Next》登顶了美区iTunes啦!!A妹Ariana Grande本尊亲自点赞diss吴亦凡的微博了 Tunes的榜单也被清了，A妹经纪人还发推庆祝，吴亦凡这回是真的火了!对于这件事你怎么看呢?