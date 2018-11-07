炎亚纶汪东城关系怎么样？炎亚纶汪东城关系揭秘

今天(11月7日)，炎亚纶被曝劈腿登上了各大热搜榜，谁能想到当年的他会以这种形式回到大众眼中呢。因为炎亚纶劈腿事件，网友们记忆又被翻出，当年他和汪东城之间的种种又被重提。那么炎亚纶和汪东城之间又有何过往呢?下面就跟着91手游网小编来看看相关资讯吧！

炎亚纶和汪东城作为同一个组合的成员，理论上关系应该是很好的。而事实上最初也正是如此，当年的东纶CP可以说是非常火，两个人的互动也是够甜。2009年的时候，炎亚纶在演唱会上对着汪东城唱《超喜欢你》，简直是大胆表白。

而后，这种友情关系就慢慢地变味了，大众都开始传出炎亚纶喜欢汪东城的传闻，而炎亚纶的微博也是很魔性了，处处都是汪东城的痕迹。

但是这种传闻还没站住脚跟，就随着飞轮海这个组合的解散，传出了两人不和的传闻。

2012年传出炎亚纶不满在《终极一班》续集中，要屈居于汪东城之下而辞演，令剧组要临时改剧本。《终极一班2》主演中只剩汪东城，炎亚纶辰亦儒均没参演。

同年，媒体采访汪东城炎亚纶是否有整容，汪东城毫不犹豫的回答到“对呀”!于是不得不让外界猜测二人确有不和。

没过多久，炎亚纶被记者采访，问到飞轮海兄弟之间的感情，炎亚纶回答到，我跟汪东城和辰亦儒不是朋友。 炎亚纶还直接表示，东纶CP的粉丝团应该解散，这样的字眼很碍眼。

两人从朋友发展到这样，实在是让人唏嘘。有传闻说是两人之间的关系是因为炎亚纶的性取向问题，因为炎亚纶对汪东城别有用意，但是奈何汪东城性取向正常，两个人没有半点火花，又急又气的炎亚纶选择和汪东城绝交。当然这件事至今没有证实。反而是17年的时候，汪东城晒出了与炎亚纶的合照，说明两人间关系已有缓和，或许并不像大家想象中的样子。