王思聪怒砸113万抽奖怎么回事 王思聪怒砸113万抽奖活动介绍

11月3日，2018英雄联盟全球总决赛(S8)决赛争夺终于结束了!来自中国的IG战队以3:0完胜来自欧洲的Fnatic战队获得冠军，这也是LPL赛区历史上获得的首个全球总决赛冠军。

简单来说：这是一支中国的电竞战队，在一个被外国垄断冠军长达7年的领域，在完全不被看好的情况下“极限反杀”，拿到世界冠军的故事。

这本应该是所有LOL粉丝一起欢乐的事，在决赛结束两天后，英雄联盟官方却依然没有推出相关的活动，主页上更没有任何与IG夺冠的相关信息，这一下子引发了大多数玩家粉丝不满，纷纷去官博声讨。

最后，连IG的老板王思聪都看不下去，亲自与官方交涉，为IG战队和粉丝们讨个说道。

校长出马就是有效，经过一下午的声讨之后，英雄联盟官方终于公布了此次S8世界赛LPL夺冠回馈活动。

令人没想到的是，活动办得毫不走心，福利力度相对之前WE冠军和RNG冠军时逊色一大截，同时腾讯电竞官博也为IG夺冠发了个福利，转发抽奖送50Q币。

这下子点燃了粉丝玩家们的怒火，跟惹得王思聪不高兴了。

于是，王思聪自己搞一个冠军之月庆祝活动，并且还举办四轮，第一轮的活动的奖金便高达113万元，中奖的113个幸运粉丝每人一万，113这个数字也是来自于iG夺冠的日期，11月13日。

更有意思的是，王思聪对于这个抽奖还加了一个附加条件：皇杂和LOL的TX员工不能抽奖。

王校长不愧是王校长，大手笔加上正面杠，实属罕见，可见为了IG也是拼了!

这次微博史上最壕抽奖活动跟是空前火爆，短短二个小时，转发量就超过800W，点赞超过600W，这才是真正的顶级流量代表!

根据数据分析，校长抽奖微博的互动数据(2.5小时1600万互动数)超过了“搞残”微博服务器的赵丽颖冯绍峰官宣体两人加在一起的互动数(24小时1234万互动)，也超过了鹿晗关晓彤公开的微博互动数。

以前微博服务器要应对各类明星的突发事件造成的拥塞，看来以后微博服务器还得多应对王思聪开展的抽奖转发活动了!

这转发的800W中不光有普通的吃瓜群众，还有不少微博大V一起在凑热闹，更搞笑的是，小编还在中间看见了一个熟悉的身影—— 魏大勋。

IG小迷弟魏大勋首当其冲抢楼评论：“恭喜IG 参与抽奖谢谢”，而且为了拉低中奖率，还可耻的转发了两条。

粉丝对此一脸嫌弃，纷纷直喊：“请不要忘记你是明星的身份!能不能别和粉丝抢钱!”甚至还有粉丝扬言："你要是中奖了我就举报你!"

自从魏大勋拜了娜姐当师傅后，活跃得像个高仿号，而且把“抠”更加发扬光大，平时没得福利关键时刻还来和粉丝抢钱，偶像包袱碎一地~

不得不说魏大勋性格太可爱了，路转粉了!