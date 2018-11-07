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炎亚纶汪东城是什么关系？林宥嘉浪费原型是炎亚纶吗？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:27:11| 编辑：沐兮

说起炎亚纶相信大家都知道吧，近日，有网友爆料称炎亚纶劈腿三人，那么这是怎么回事呢？炎亚纶汪东城有没有在一起过呢？很多小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

近日，炎亚纶自曝在20岁的时候曾被抑郁困扰，在求助信任的人后却被介绍给不专业的医生，后来终于慢慢好转。其实自从飞轮海解散之后，谈到炎亚纶最多的就是负面新闻：整容，性取向不明，公开怼人……

12年前，飞轮海正式出道，由于外形阳光帅气，歌曲正能量好听，一跃成为国内最火的男团，在当时也掀起一阵偶像狂潮。

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在《飞轮海》中如果吴尊是帅气型男的定位，那么炎亚纶的的定位则是“羞涩惹人怜爱的稚气少年”。年少时的炎亚纶且自带忧郁气质，一个眼神就能掳获诸多少女心。

爱过汪东城？带嫩男上酒店？曾受抑郁困扰，昔日男神炎亚纶怎么了

2006年一首《只对你有感觉》火遍大江南北，《飞轮海》组合的人气一路飙升，炎亚纶的人气也相当高。

然而随着飞轮海的解散，炎亚纶人气也开始下滑。还时不时因为各种负面新闻上热搜，最常见的就是整容。

紧接着还有比整容更让人惊讶的负面新闻也随之而来，就是他与汪东城之间的绯闻。

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东纶cp当年的事迹，也在饭圈广为流传。曾经有私生饭爆料，有一段时间飞轮海出去宣传分配放年是吴尊辰亦儒一间，汪东城炎亚纶一间。有一次炎亚纶回房间晚了，敲门但是汪东城不给开，炎亚纶又哭又喊最后在房门口坐了一夜。很多人不信，但后来辰亦儒上节目爆料佐证了这件事的真实性。

炎亚纶松口表示愿意和汪东城同台，当年他俩到底发生了什么？

除了这件，还有就是炎亚纶反复关注汪东城微博，都没有得到汪东城的回应。而炎亚纶的微博，却很多汪东城的痕迹，并且至今没有删。但汪东城始终不关注炎亚纶，想必来人当初也只是表面维和。

炎亚纶松口表示愿意和汪东城同台，当年他俩到底发生了什么？
炎亚纶松口表示愿意和汪东城同台，当年他俩到底发生了什么？
炎亚纶松口表示愿意和汪东城同台，当年他俩到底发生了什么？

林宥嘉的那一首歌《浪费》，炎亚纶自爆是来源于自己的爱情故事。再来看一看《浪费》的歌词，看了难免会脑补。这首歌12年发表的，歌词有句“爱你这回事，整整六年”，飞轮海的出道时间与这差不多能对上。

炎亚纶松口表示愿意和汪东城同台，当年他俩到底发生了什么？

还有在某次节目中，主持人曝光了汪东城的手机内容，里面还有他和炎亚纶的照片，炎亚纶非常亲昵的躺在汪东城的腿上。

爱过汪东城？带嫩男上酒店？曾受抑郁困扰，昔日男神炎亚纶怎么了

不过即使被传同志情，炎亚纶也依然不顾外界眼光，经常在社交平台发声捍卫婚姻平权。粉丝们对于炎亚纶的感情世界也是相当和善，被拍到绯闻照片也是一片祝福。

炎亚纶与同性友人亲密接吻照流出 本人表示：望大家不要过度放大

11月7日上午，台媒曝出炎亚纶与三位男性友人的亲密照片，并指炎亚纶同时与三位男性交往，且对方都不知情。

炎亚纶与同性友人亲密接吻照流出 本人表示：望大家不要过度放大

有媒体向炎亚纶求证此事，他表示：“(这是)我和朋友之间私下场合的互动，希望大家不要过度放大”。

看完这篇文章有何感受？

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