邹凯晒B超照宣布升级当爸 邹凯和谁结婚了

奥运冠军邹凯晒出B超照片，宣布妻子怀孕：“一个身体，两个心跳，三口之家。老婆生日快乐!辛苦了!”

邹凯和妻子周捷

新浪娱乐讯 7日，奥运冠军邹凯晒出B超照片，宣布妻子怀孕：“一个身体，两个心跳，三口之家。老婆生日快乐!辛苦了!”

邹凯在微博晒出和妻子周捷的合照，一并晒出了B超照片，宣布妻子怀孕的喜讯，表示自己正式升级当爸。照片中夫妻两人并排躺着，同框自拍，脸上洋溢着幸福的笑容，气氛十分温馨。粉丝也纷纷送上祝福：“恭喜小眯有了小小眯!”

邹凯，1988年2月25日出生于四川省泸州市。原中国国家体操队主力队员之一，奥运会“五金”获得者 ，第十二届全国政协委员 。1991年，邹凯进入泸州市体操训练馆，从此开始了他的体操生涯。2001年进入四川体操省队。2002年2月入选中国国家队，自由体操、单杠是其强项。2008年，北京奥运会，邹凯一举拿下了男团、自由操、单杠三块金牌，一届奥运会收获三金的佳绩也与84年的体操王子李宁比肩。 2012伦敦奥运会体操男子自由操的比赛中，邹凯夺得自由操金牌，成为中国奥运史上第一个获得5枚金牌的运动员。2013年全国第十二届全运会上夺得男子单杠金牌，这是邹凯在3届全运会拿到的11块金牌，成为全运会史上首位金牌数超过10枚的选手。2014年9月24日，仁川亚运会男子自由体操决赛中，中国选手邹凯以15.533分的成绩夺冠。同年9月25日在仁川亚运会体操男子单杠比赛中，邹凯以15.800分的成绩获得冠军。 2017年12月8日，邹凯在四川成都举行婚礼迎娶周捷