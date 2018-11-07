荒野大镖客2生存大师挑战任务如何完成 生存大师挑战任务攻略一览

在荒野大镖客2中，许多小伙伴对于“生存大师挑战任务”的完成方法了解的并不是很清楚，那么生存大师挑战任务究竟该怎么完成呢?接下来就请各位跟小编一起来看一下这方面的相关内容吧!感兴趣的小伙伴千万不要错过了哦!

荒野大镖客2生存大师挑战任务怎么做

利用荒野提供的一切资源来生存下去。收集资源以制作武器：钓鱼和狩猎小型猎物。

生存大师1：

捕获3条蓝鳃太阳鱼。

生存大师2：

给营地或捕兽人带去 5 只动物。

生存大师3：

使用一把捕猎步枪杀死 5 只动物。

生存大师4：

制作一支炸裂箭、火焰箭、改良箭、毒箭和小型猎物箭。(配方手册可以在野外找到，也可以从黑市购买)

生存大师5：

在河口从一艘船上及站在铁轨上捕获一条鱼。

生存大师6：

杀死正在食用尸体的动物 5 次。(食腐动物会被腐烂的动物尸体所吸引)

生存大师7：

使用小型猎物箭连续射击杀死 8 只小型猎物。

生存大师8：

制作一把回旋手斧、一把改良手斧、一枚烈性炸药和一个烈性燃烧瓶。

生存大师9：

捕获至少重达 19 磅(约 8.7 公斤)的鱼。A9VG出品，转载死全家。

生存大师10：

在世界各地捕获所有鱼类，各一条。(蓝鳃太阳鱼、褐首鲇、暗色狗鱼、钳鱼、湖鲟、大口黑鲈、长吻雀鳝、北美狗鱼、白斑狗鱼、河鲈、带纹狗鱼、岩钝鲈、小口黑鲈、红鲑、虹鳟)

以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!