荒野大镖客2赌徒挑战任如何完成 赌徒挑战任务完成攻略

在荒野大镖客中，有一个赌徒挑战任务，许多小伙伴对于这个任务该怎么完成了解的并不是很清楚，那么赌徒挑战任务究竟该怎么完成呢?接下来就请各位跟小编一起来看一下这方面的相关内容吧!感兴趣的小伙伴不要错过了哦!

荒野大镖客2赌徒挑战任务怎么做

荒野大镖客2赌徒挑战任务完成攻略：

参加桌上游戏，包括德州：21 点：骨牌和快刀戳指缝。赢取每一轮来证明您是最棒的。

赌徒1：

赢5局德州。

赌徒2：

在21点中，双倍下注时获胜5次。

赌徒3：

赢得3局快刀戳指缝。

赌徒4：

在所有德州游戏地点击败一位对手。(平脖子站、圣丹尼斯、瓦伦丁)

赌徒5：

在与最多两位对手的骨牌游戏中，不抽任何牌获胜 3 个回合。

赌徒6：

在所有 21 点游戏地点击败荷官。(罗兹、范霍恩)

赌徒7：

赢所有地点的快刀戳指缝玩家。(草莓镇、瓦伦丁、范霍恩)

赌徒8：

通过要牌 3 次或以上获胜 3 场 21 点。

赌徒9：

连续赢得 3 场骨牌游戏的胜利。

赌徒10：

连续赢 3 局德州。

以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!