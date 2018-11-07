荒野大镖客2赌徒挑战任如何完成 赌徒挑战任务完成攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:21:06| 编辑：﹍ɑ。群℡
在荒野大镖客中，有一个赌徒挑战任务，许多小伙伴对于这个任务该怎么完成了解的并不是很清楚，那么赌徒挑战任务究竟该怎么完成呢?接下来就请各位跟小编一起来看一下这方面的相关内容吧!感兴趣的小伙伴不要错过了哦!
荒野大镖客2赌徒挑战任务怎么做
荒野大镖客2赌徒挑战任务完成攻略：
参加桌上游戏，包括德州：21 点：骨牌和快刀戳指缝。赢取每一轮来证明您是最棒的。
赌徒1：
赢5局德州。
赌徒2：
在21点中，双倍下注时获胜5次。
赌徒3：
赢得3局快刀戳指缝。
赌徒4：
在所有德州游戏地点击败一位对手。(平脖子站、圣丹尼斯、瓦伦丁)
赌徒5：
在与最多两位对手的骨牌游戏中，不抽任何牌获胜 3 个回合。
赌徒6：
在所有 21 点游戏地点击败荷官。(罗兹、范霍恩)
赌徒7：
赢所有地点的快刀戳指缝玩家。(草莓镇、瓦伦丁、范霍恩)
赌徒8：
通过要牌 3 次或以上获胜 3 场 21 点。
赌徒9：
连续赢得 3 场骨牌游戏的胜利。
赌徒10：
连续赢 3 局德州。
以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!