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邓紫棋晒男友合照是怎么回事 邓紫棋男友是谁

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 14:19:58| 编辑：林克醒来

最近邓紫棋晒男友合照一事引发关注，那么邓紫棋晒男友合照是怎么回事？邓紫棋男友是谁？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

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邓紫棋晒男友合照是怎么回事

据台湾媒体报道，邓紫棋(G.E.M.)近日参加美国科学突破奖(Break Through Prize)颁奖典礼，担任颁奖及表演嘉宾，除了有机会登上NASA上演唱中文歌以外，也成功集邮了许多不同领域大咖，除了PO出与这些大咖的合照外，她6日晚间还首度主动晒出与男友Mark的同框照，让粉丝激动不已。

在这趟美国之行中，邓紫棋几乎每天都会在IG上更新近况，晒出各种美照，以及现场表演的片段，6日晚间她却在IG发文中写道：“最后一张”，似乎是在预告PO出的画面，将会是此趟美国行的结尾。

从画面中我们可以看到，“最后一张”就是邓紫棋与造型师男友Mark的合照，她身穿一袭白色裤装，下半身的流苏设计，让裤装看起来有裙子的错觉，淡雅且不失高贵，而男友Mark则是穿着黑色西装，一手插在口袋内，一手搂着她的腰，非常甜蜜，文末她还特别标注“last but not least(最后但同样重要)。”

其实，这是邓紫棋传出恋情以来，首度晒出两人的合照，因此不少粉丝都非常激动，纷纷直呼：“终于等到一张这么正式的合照了”、“终于等到这天了”，也由不少人笑言：“这是要正式公开了吗”、“这就是传说中的官宣嘛”，各种讨论掀起一阵热议。

看完这篇文章有何感受？

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