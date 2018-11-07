河洛群侠传夏札尔邪道怎么打 夏札尔邪道打法攻略介绍

《河洛群侠传》是河洛工作室在重回单机领域后推出的第三款单机作品。在河洛群侠传中许多小伙伴夏札尔邪道的打法了解的并不是很清楚，其实在游戏中，我们可以通过一些操作步骤让这个boss变得好打许多，接下来就请各位跟小编一起来看一下这方面的相关内容吧!感兴趣的小伙伴不要错过了哦!

河洛群侠传夏札尔邪道怎么打

河洛群侠传夏札尔邪道打法攻略

如果找到了青海番僧夏札尔但是打不过的话，这里有个邪道的办法。

白天进那个山洞，没有番僧，然后直接凉席睡到半夜，因为你已经在山洞里了，不会处罚对话和战斗。

然后你就可以偷了，偷夏札尔那个成功率最低的东西，偷出来是他的血刀，然后你往外走两步就会触发战斗，他就傻站着给你打了。

游戏配置要求

最低配置要求

操作系统：win10(64位)

CPU(处理器)：英特尔：i3 6100k

GPU(显卡)：英伟达：GTX 660 2G

内存：4GB

硬盘：30GB

最佳配置要求

操作系统：win10(64位)

CPU(处理器)：英特尔：i5 6500k

GPU(显卡)：英伟达：GTX 750 2G

内存：8GB

硬盘：50GB

以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!