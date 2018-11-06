来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 17:27:25| 编辑：墨染西行
《创业时代》的口碑原本就不太好，如今新的剧情中又被网友指责蹭热度太明显了，《创业时代》蹭金庸热度是怎么回事？《创业时代》出现了什么金庸桥段？一起来和91单机小编来看看吧。
目前，由黄轩、杨颖、周一围、宋轶等主演的都市情感励志剧《创业时代》正在热播中。
杨颖的演技依然遭受到很大的质疑，有人肯定，也有人吐槽，而吐槽的内容无非就是杨颖的表情不够丰富，演来演去似乎都是那几个表情。更令观众大跌眼镜的是剧情，郭鑫年、那蓝、温迪三人之间的情感纠葛，也不得不让人吐槽，说得直白点就是：郭鑫年先是喜欢上了温迪的脸蛋儿，后来却爱上了那蓝的灵魂儿，继而要在脸蛋儿跟灵魂儿之间做选择的情感故事。当然，这些都不是今天我要讲的重点，我要讲的重点是在这部电视剧中竟然出现了金庸以及金庸武侠小说的桥段，到底是怎么回事呢?我们一起来看看。
在《创业时代》第37集30分30秒左右，年仅40岁的商业大佬卧云生看破了尘世间的功名富贵，决定金盆洗手，上山修行，誓要做当下社会的一股清流。接着，令我们意想不到的故事情节发生了，卧云生在自己的山庄举行了一场盛大的金盆洗手仪式，背景音乐就是《笑傲江湖的主题曲《沧海一声笑》，不过这并不稀奇，稀奇的还在后面。
卧云生在众人面前发表了自己“退隐江湖”的演讲，他说：“我打小就是金庸迷，最爱读《笑傲江湖》，每每读到刘正风和魔教长老曲阳惺惺相惜，一琴一箫，合奏‘笑傲江湖’，视天下英雄为无物时，兄弟我都会热泪盈眶……”
当时卧云生在讲这段话的时候，弹幕评论瞬间亮了。大家都知道，10月30号，中国当代武侠小说大师金庸先生去世，消息一传出来，顿时在国内乃至世界都掀起了一股送别、缅怀金庸的热潮。而在《创业时代》中，竟然出现了有关金庸的桥段，网友们纷纷表示，这是在致敬金庸吧，看来编剧要火了，简直就是神级蹭热度!