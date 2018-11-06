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六小龄童限量手办什么样？六小龄童发售万元限量手办是怎么回事？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 17:24:26| 编辑：墨染西行

六小龄童以86版西游记的孙悟空而知名，多年以来也一直靠这个吃饭，六小龄童限量手办什么样？六小龄童发售万元限量手办是怎么回事？一起来和91单机小编来看看吧。

86版《西游记》应该在很多80和90后的眼中占据着不小的地位吧，可以说这部剧是陪伴我们走过整个童年的，而且由于这部剧过于经典，在每年还会被电视台拿来再播放一遍。其中迟重瑞扮演的唐僧，还有六小龄童扮演的孙悟空更是深得观众的喜爱。

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了
六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了

迟重瑞在参演完这部剧作品之后，便没有什么作品出现了，反而娶了一个富豪老婆，索性淡出娱乐圈了，虽然这些年他依旧是备受争议的，但在观众心中，他却是永远的唐僧。至于六小龄童，在拍完《西游》之后，还相继参演过很多作品，但终究是没有孙悟空这个角色经典，以至于大家一直以为六小龄童是靠着孙悟空火了一辈子。

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了
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同样，也是因为角色太过经典的缘故，六小龄童这些年还遭到了不少的吐槽，说他这一生除了猴子之外什么也不会演，看来演技太好也是错，把角色给演活了，却让自己的戏路变得十分窄。

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了

已经进入晚年的六小龄童，还被广大网友总结出了一个定律，只要是他出现在荧幕中了或者是公众平台上了，肯定要说一说孙悟空的故事，再顺便给大家讲一讲自己的猴王世家，要不就是某位有名人物去世了，六小龄童就会出来哀悼一下。或许能在圈中一直不被大家忘记，还能占据一席之地的或许只有六小龄童了吧!

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了

其实六小龄童本就没有什么错，毕竟孙悟空是人家演活的，可六小龄童在公众场合喊话周星驰，确实是引起民愤了，他觉得周星驰的《大话西游》属于篡改名著，孙悟空怎么可能喜欢上一个妖精，除此之外，六小龄童还希望这部剧的编剧能向大家道歉。可周星驰的这部剧在所有人心目中也是非常经典的，虽然《西游》已经被翻拍了许多次，但大家总感觉周星驰的这一版更加好看与真实。

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了
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这件事还引起了不小的风波，两家粉丝吵得不可开交，其实没有谁对谁错，大家只不过是各有各的见解罢了。但六小龄童不止一次的用孙悟空的形象去接广告，难道这也可以吗?

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了
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不仅是接广告，六小龄童还发布了孙悟空的限量手办，最低的起价也要万元以上，说实话，确实是挺逼真的，但谁会花那么多钱去买这种东西?除了真爱粉就是土豪了吧!网友们对这件事的看法也是贬褒不一的，有人说六小龄童年纪也不小了，还将《西游记》带向了国外，怎么着也要捧个场。但也有网友说：真把西游记当私有物了。

六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了
六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了
六小龄童发布限量手办，最低万元起，网友：真把西游记当私有物了

或许是大家对于六小龄童过度消费孙悟空的做法有些不理解吧，所以才会他的印象越来越差。你呢，同意谁的说法?

看完这篇文章有何感受？

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